Anywhere office: um desafio para as empresas e os profissionais

A pandemia trouxe mudanças profundas no dia a dia organizacional e uma das mais impactantes, sem dúvida, é a possibilidade real do trabalho remoto. O que antes parecia distante teve de tornar-se uma realidade: trabalhar de casa ou de onde o profissional estiver.

O conceito de home office ampliou-se para a ideia do anywhere office, trabalhar de qualquer lugar. Poder trabalhar de casa, de uma cafeteria, de um hotel ou mesmo em uma vida nômade, conhecendo diferentes lugares, mas sempre de forma conectada à organização.

Esse modelo de trabalho também estimula a inovação, pois a rotina é uma das vilãs da criatividade. Limitados às paredes da organização, enfrentando trânsito caótico e uma rotina mais dura de horários, o profissional nem sempre consegue entregar o que se espera em termos de inovação.

Em um ambiente menos opressor, com mais autonomia e liberdade, esse talento poderá ter insights e criar com muito mais facilidade novas soluções para as necessidades da organização.

Esses profissionais estão capacitados para trabalhar a distância. São talentos que dominam as ferramentas tecnológicas e têm responsabilidade sobre suas pautas de trabalho e assumiram a gestão de suas carreiras.

O grande desafio, no entanto, será as empresas se moldarem a esse desejo dos profissionais, que exige autonomia, confiança e menos rigidez nos controles de processos. O importante aqui passa a ser a capacidade de entrega e o processo passa a ser acompanhado em outras bases, mais flexíveis.

É preciso que se qualifiquem os processos seletivos e o desenvolvimento destes profissionais nas organizações, sempre estimulando o autoconhecimento, para que eles possam estar conscientes e preparados para o anywhere office, abrindo, assim, um caminho infinito de possibilidades para o futuro.