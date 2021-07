Para amenizar efeitos da fome, LBV lança campanha emergencial

Entre os problemas históricos que atingem os brasileiros, um deles parece sempre longe de ganhar solução. Trata-se da fome. Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2017 e 2018, 4,6% dos domicílios brasileiros relataram insegurança alimentar grave. Isso significa que 3,4 milhões de residências ou 10,3 milhões de pessoas, considerando o número de residentes em cada lar relataram ter passado fome. Embora os números levando em conta a pandemia do novo coronavírus ainda não tenham sido atualizados, é possível prever que a situação atual tenha se tornado mais grave.

A base para essa conclusão vem de outros dados do IBGE, que mostram um aumento de 15% nos alimentos desde o início da pandemia. O percentual é reflexo do período de março de 2020 até março desde ano, e consta na primeira divulgação do primeiro Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de 2021. De outro lado, a taxa de desemprego deste primeiro trimestre é de 14,7%, o equivalente a 14,8 milhões de pessoas, enquanto outras 6 milhões estão em situação de desalento, ou seja, desistiram de buscar trabalho.

Foi estimulada por estes dados que a Legião da Boa Vontade (LBV) lançou a campanha emergencial "Diga SIM!", que tem o objetivo de mobilizar parceiros e a sociedade em geral a fim de angariar doações para a realização de ações emergenciais em prol de famílias que vivem em extrema pobreza e sofrem com as intempéries climáticas, a exemplo da seca, de enchentes e do frio. A meta da instituição é entregar até agosto, nas cinco regiões do Brasil, 85 mil cestas de alimentos, 242 mil litros de leite, 91 mil kits de higiene e de limpeza e, ainda, 20 mil cobertores para famílias que residem em regiões onde o inverno é mais rigoroso.

Desde o início da pandemia, a LBV, em todo o País, tem entregue kits escolares, cestas de alimentos perecíveis e não perecíveis, kits de higiene e limpeza, cobertores, roupas e outros mantimentos. Além disso, a instituição promove atendimentos sociais à distância com as famílias que acompanha, buscando focar em escuta qualificada, oficinas pedagógicas e outras atividades. No Rio Grande do Sul, a entidade forneceu 234 mil atendimentos e benefícios, contemplando mais de 23 mil famílias, o que equivale a quase 59 mil pessoas.

E é na tentativa de alcançar a meta proposta e seguir ajudando quem está em situação de vulnerabilidade que a LBV busca constante apoio da sociedade. Segundo a gestora social da instituição em Porto Alegre, Amanda Cassuriaga, a campanha "Diga SIM!" é essencial para amenizar os prejuízos e problemas resultantes da pandemia. "Antes, as crianças que participavam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por exemplo, faziam as refeições, como lanche e almoço, aqui. Quando as atividades coletivas foram suspensas, muitas famílias também perderam seus empregos e outras não puderam mais sair de casa para trabalhar. E, então, é através dessa campanha que essas famílias continuam sendo acompanhadas, recebendo a cesta de alimentos, o material de limpeza e higiene e os outros donativos, além do acompanhamento da equipe de referência da unidade e dos educadores sociais. Por isso, buscamos sempre mostrar que a ajuda chega a quem precisa e que nossa gratidão é imensa por todos aqueles que aderem a ideia", explica. De acordo com a LBV, embora a meta seja intensificar o repasse das doações até agosto, as contribuições são bem-vindas durante o ano todo.