A ilegalidade das filas dos consulados italianos no Brasil

Quantas vezes já ouvimos falar sobre a fila ou lista de espera que os cidadãos ítalo-brasileiros devem aguardar, para que o pedido de reconhecimento da cidadania italiana por origem seja atendido pelo Consulado Italiano competente no Brasil?

Atualmente no Rio Grande do Sul, aproximadamente 10.500 famílias aguardam para serem chamadas no Consulado Italiano de Porto Alegre para dar andamento no processo e outras tantas, após terem sido chamadas, ainda não foram reconhecidas. No primeiro trimestre de 2021 já estava em 23.900, o número emitido a um descendente de imigrante italiano relativo à uma solicitação de agendamento online. Assim como ele, muitas famílias aguardam em uma fila com previsão de atendimento em 10 anos, visto que a última numeração convocada, a 13.400, pode ter entrado na fila entre 2011 e 2013, e foi chamada pouco antes da pandemia de Covid-19 iniciar.

Conforme art. 3 do Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 362/1994, reiterado pelo D.P.R. nº 33 de 17.01.2014, existe um prazo máximo de 730 dias predeterminado legalmente para que o consulado atenda, analise e defina o pedido de reconhecimento do cidadão. Neste contexto, fica claro que o atraso no atendimento devido às filas de espera existentes perante à administração pública italiana no Brasil é totalmente ilegal.

A absoluta incerteza sobre o atendimento e prazos, configura uma negativa do direito existente dos requerentes e determina a possibilidade de recorrer à Autoridade Judiciaria Italiana, para buscar o devido amparo perante a situação. A legislação italiana determina o direito à cidadania italiana por sangue para todos que são filhos de italianos. É nisso que se baseia o pedido, na demonstração de que o seu sangue é italiano.

O Tribunal de Roma já se manifestou em várias ocasiões sobre o argumento, considerando válido o interesse de agir e consequentemente deferindo o pedido de reconhecimento da cidadania. Esse tipo de ação é também chamada de "ação contra as filas consulares", cujo réu é o Ministero dell'Interno italiano, em que os recorrentes, mediante a assessoria do departamento jurídico do Gruppo Nostrali, requerem o reconhecimento da cidadania italiana em juízo, demonstram o direito de sangue com a apresentação das certidões comprobatórias da origem italiana, evidenciam como o atraso do atendimento por parte do consulado italiano gera prejuízo, devendo ser considerada uma grave lesão de um direito subjetivo de relevância constitucional. Sendo assim, a demonstração do interesse de agir e a faculdade de recorrer à Autoridade Judiciária italiana ficam evidentes.

É importante esclarecer que não é necessário já estar inscrito na fila para que seja possível proceder com um pedido judicial. Hoje a ação Via Judicial é considerada uma das formas mais rápidas de conseguir o reconhecimento da cidadania italiana, pois além de não ter a necessidade de esperar o vencimento do prazo legal de 730 dias, nesse processo, também não é obrigatória a viagem à Itália, pois os recorrentes são representados pelo departamento jurídico por meio de procurações.

Durante a pandemia, inclusive pelo fato de não ter a necessidade de estar na Itália presencialmente, foi o caminho mais procurado pelos nossos clientes que puderam ajuizar ações a distância, incluindo familiares e, deste modo, podendo dividir proporcionalmente os custos da ação. Vale ressaltar, que existem dois tipos de vias judiciais: a Contra Fila Consular e a Ação por Filiação Materna.

Não permita que o atraso da administração pública italiana ou alguma lei discriminatória afetem negativamente o seu direito. Peça auxílio jurídico para defender o que é seu de verdade, desde sempre.