A única maneira de lidar com problemas complexos é aproveitando o poder da "diversidade cognitiva", uma vez que a inteligência individual não é mais suficiente. Essa é a premissa do novo livro de Matthew Syed, autor, jornalista e palestrante na área de alto desempenho. Com outros cinco best-sellers publicados sobre mindset e alto desempenho dois deles, inclusive, voltados ao público infantil , ele propõe em "Ideias rebeldes" uma jornada pela ciência do trabalho em equipe, transitando por áreas como a psicologia, a economia, a antropologia e a genética.

Nesta obra, Syed oferece aos leitores aprendizados através de estudos de caso, que incluem situações como as falhas de inteligência da CIA antes dos ataques do 11 de setembro, uma quebra de comunicação no topo do Monte Everest e uma história sobre desradicalização no sul dos Estados Unidos.

O trabalho de Matthew explora uma abordagem instigante de alto desempenho no contexto de um mundo complexo e em rápida mudança, desafiando hierarquias, incentivando a dissidência construtiva e instigando a repensar a respeito de onde vêm as melhores ideias para solução criativa de problemas. Segundo o autor, ao compreender a conexão íntima entre mindset e alto desempenho, as organizações atiçam o potencial inexplorado de indivíduos e equipes.

Ideias rebeldes: a diversidade de pensamento transformando mentes; Matthew Syed; Alta Books; 320 páginas; R$ 69,90; disponível em versão digital.