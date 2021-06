Programa Sesc Envolva-se oferece curso gratuito de técnicas básicas de costura

Com o objetivo de capacitar e desenvolver pessoas para atuarem na perspectiva de moda sustentável, o Programa Sesc Envolva-se oferece, de 4 a 18 de junho, o curso de Técnicas Básicas de Costura - Módulo I: Reformas em roupas usadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/acaosocial/envolvase, na aba “Cursos”.

Ministrada pela oficineira Mara Wollmann, a capacitação será composta por quatro videoaulas, que serão enviadas por e-mail, e uma aula virtual pelo Google Meet, para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. O conteúdo abordado nas aulas será ajuste em calça jeans, como trocar zíper em calça e consertar furos e puídos em roupas, bainha em calças (à máquina e à mão) e como fazer um acabamento perfeito sem overloque (costura inglesa e francesa).

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac esteve próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/acaosocial/envolvase - aba “Cursos”