A cultura do bem-estar como melhor ativo para uma empresa

Educador, terapeuta especializado em Filosofia Oriental e Medicina Tradicional Indiana e conferencista internacional

O contexto mundial por circunstância da pandemia tem causado mudanças estruturais profundas também na sociedade empresarial de todo o mundo provocando as organizações a reconhecerem a saúde como maior ativo da humanidade. Entre planos e estratégias globais girando em torno da necessária imunização da população, uma discussão paralela sobre a direta relação entre o bem-estar do indivíduo ressurge com força.

O impacto da apreensão ainda bastante presente sobre o emocional das pessoas tem levado líderes a refletirem sobre suas próprias condições de saúde, bem como para o quadro pessoal institucional. Os claros danos são percebidos intensamente como na diminuição da capacidade de tomar decisões claras, objetivas e seguras, algo vital para empreendedores.

Sistemas ancestrais sempre defenderam que a cultura do bem-estar é a base para viver com clareza e equilíbrio em todas as áreas da vida. Segundo tradições antigas como o sistema Ayurveda, a milenar medicina tradicional indiana, preservar um equilíbrio entre mente e corpo pode garantir uma reação melhor a quadros de estresse, apreensão e angústia.

Um dos fundamentos deste sistema natural enfatiza a importância de monitorar as três principais áreas do nosso dia a dia: a alimentação, a atividade física e o estilo de vida. Uma enorme atenção é dada ainda sobre meios simples como a meditação, o respeito aos horários para o acordar, dormir e principais refeições acompanhado de uma atividade física regular e adequada ao seu corpo, compõem o centro vital e a fonte de saúde. Por outro lado, alguns quadros de mal estar e disfunções fisiológicas surgem quando rompemos a natural conexão com o relógio predominante na própria natureza.

Será justamente em momentos desafiadores para profissionais, responsáveis por importantes decisões gerenciais, que mais precisaremos de vitalidade para agir com as forças necessárias. Disfunções digestivas, incluindo complicações na excreção, letargia, distúrbios do sono e a perda do foco e ânimo geral estão entre os importantes sintomas de que algo não vai bem com você. Esta queda da energia afeta inclusive sua compreensão do propósito maior de seu empreendimento.

Algo simples de ser feito é observar a intensidade do apetite ao longo do dia desde o despertar buscando se alimentar quando se está de fato com fome. Buscar identificar quais seriam os alimentos mais adequados à sua constituição e porte físico de acordo com suas tarefas. Integrar ao seu cardápio, alimentos frescos e orgânicos, sempre que possível. Além dos benefícios no paladar, acredita-se que estes alimentos reservam uma máxima quantidade de energia e seriam mais capazes de promover uma natural desintoxicação em nosso sistema. Quando temos uma digestão incompleta, geramos um residual tóxico em nosso organismo que impediria a plena função de órgãos e sistemas em nosso corpo e isto inclui a capacidade mental e intelectual.

Restaurar a chama do entusiasmo daquele instante em que surgia o primeiro desejo de construir uma empresa ou assumir uma nova função numa carreira profissional é também um dos objetivos do Ayurveda por compreender que isto também é saúde global.

Logo, conversar sobre restaurar os pilares de um bem viver hoje está na base do que podemos e queremos reconstruir no mundo: profissionais considerados individualmente, conscientes de que cuidar da saúde é o primeiro passo para a manutenção de uma existência com mais vigor, satisfação e realização.

A cultura do bem-estar vem de medidas universais, mas a transformação começa sempre com uma mudança de mentalidade individual de estarmos promovendo a saúde. Cuidar de você é também viabilizar os sonhos de todos aqueles que se associam com a sua presença e marca. Esteja bem e pleno para esta função.