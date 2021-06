Pandemia aproximou ainda mais a Cacau Show dos clientes

Em abril de 2021, os brasileiros passaram pela segunda Páscoa em período de pandemia. Entretanto, este ano trouxe a diferença de uma presença maior de lojas em plataformas virtuais, inclusive as de chocolate - caso da Cacau Show, maior loja do produto no País. De acordo com Daniel Roque, diretor de Canais e Expansão da Cacau Show, o ano de 2020 trouxe desafios grandes, mas que fizeram com que a empresa, a toque de caixa, desenvolvesse novos canais de atendimento que levaram à redução massiva dos impactos negativos esperados. Agora, para 2021, a expectativa é que um maior controle da pandemia e uma recuperação mais acelerada da economia reflita em bons negócios para a rede, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a Cacau Show tem 149 lojas, sendo 32 lojas próprias. A expectativa da rede para este ano é abrir 500 novas lojas no País inteiro.

Empresas & Negócios - Como foi a Páscoa de 2021 para a Cacau Show?

Daniel Roque - Tivemos uma Páscoa positiva considerando o que aconteceu no ano passado. Vínhamos bem de 2019 para 2020, tivemos uma situação delicada no início desse momento que passamos até hoje, com muito receio naquele momento, então 2020 foi um ano complicado. Em 2021, conseguimos superar os patamares de 2019 com um incremento de mais de 10% no volume de Páscoa, o que nos levou a um patamar superior àquilo que tínhamos deixado de alcançar ano passado. Tudo isso dentro de uma estruturação melhor para atuar em diferentes frentes independente do que estamos enfrentando, porque no mesmo período desse ano na Páscoa tivemos uma situação muito parecida com a do ano passado. Em 19 de março de 2020 acabamos fechando a maior parte das lojas, as pessoas com muito receio do que estava por vir e do que iriam enfrentar. Esse ano, passado as festas de final de ano, as pessoas tiveram um pouco mais de flexibilidade e impactou em um desdobramento ainda mais crítico. No Sul teve um momento enorme na fase preta, começou a fechar muita coisa. Para nós foi um momento muito parecido, mas a equipe de franqueados e vendedores e toda a estrutura dos canais alternativos na loja física estavam muito mais preparadas para se preservar - não tivemos absolutamente nenhum caso mais grave nas unidades do Rio Grande do Sul - e conseguimos superar através dessas diferentes alternativas, principalmente o digital, onde dobramos o número de pedidos. Viemos de 2020 com um pouco mais de 300 mil pedidos, e esse ano fechamos 620 mil pedidos. Crescemos de forma importante nessa frente de trabalho, além das demais frentes na venda direta, via catálogo, que foi incrementada em 111% em relação ao ano passado. Ou seja, o resultado é positivo em um cenário tão desafiador quanto, mas com estruturas, equipes e ferramentas mais bem preparadas para lidar com a situação da melhor forma possível, e do consumidor querendo se permitir, buscando alternativas.

E&N - No começo da pandemia houve temor em relação ao tamanho da crise?

Roque - Nosso momento mais delicado foi receber a notícia dos fechamentos em março. Ali foi complicado, porque não sabíamos como agir, considerando que tínhamos uma páscoa pela frente, com todos franqueados prontos para isso. Começamos a produção da páscoa em julho, para começar as entregas em janeiro. Quando somos confrontados com uma situação dessa já estava a menos de um mês da páscoa, que era em 12 de abril, com lojas abastecidas, tudo pronto. Ali naquele momento olhamos para o cenário e falou que teríamos que viver um dia de cada vez, não teve mais o planejamento, da gestão que fazemos normalmente. Na páscoa temos um plano de guerra, aquela cosia de olhar dia a dia, hora a hora, fazer reuniões diárias. Aí começamos a fazer projeções, que iríamos vender 20% da campanha - normalmente vendemos 90% - e aí começamos a avançar, tomamos medidas a toque de caixa. Com o e-commerce já deu um alívio, e quando chegou um pouco mais perto implantamos um aplicativo de delivery. Depois temos uma parceria bacana com o iFood, e começamos a ampliar. Percebemos que o consumidor usa fortemente o WhatsApp pra se relacionar com a loja. Todo esse contexto ocorreu em um intervalo de 20 dias, e que levou a gente a patamares de crescimento. Nós superamos 70% da comercialização de produtos, e quando terminou a campanha de pascoa começamos a perceber que nossa trajetória passou a ser redefinida a partir da continuidade de estruturação desses canais. Todas as coisas começam a se reorganizar. A partir de agosto entendemos como precisávamos continuar trabalhando para dar os próximos passos. Com essa questão do planejamento, definimos nossos objetivos, passa a se reunir com franqueados virtualmente com mais frequência. Com a reabertura das lojas começamos a ganhar volume adicional ao que estávamos habituados no ponto físico, através de todas as plataformas online e de todas as plataformas de relacionamento que são alternativas ao balcão da loja. Depois da páscoa treinamos franqueados até o final do ano as plataformas digitais, relacionamentos, vendas em diferentes canais.

E&N - Como é o processo para abertura de novas unidades?

Roque - O Sul é uma região muito boa para a expansão do mercado de chocolate, é o maior consumo per capita do Brasil. É um mercado consumidor por vários motivos, inclusive por Gramado que é a capital nacional do chocolate. Além disso, temos um processo que foi desenvolvido na empresa, que é o mapeamento de endereços potenciais para implementação do negócio do chocolate. Temos uma pesquisa, como se fosse um Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de chocolate, para ter um índice de consumo de chocolate por cidade no Brasil inteiro. Temos uma equipe de inteligência na área de expansão, e fazemos de três formas: a primeira é através dos próprios franqueados da rede, que hoje são responsáveis por 70% das novas aberturas de lojas do Brasil. O segundo jeito de expandir, que é um pouco mais particular, é através de lojas próprias. E a terceira forma de expandir é através de interessados que queiram fazer negócio conosco. Neste ano temos objetivo de abrir 500 lojas no Brasil e já estamos com 250 lojas endereçadas, ou seja, com contrato assinado e processo de operação, e inauguramos 100. Tudo em função da nossa crença na recuperação da economia.

E&N - Quais são as expectativas da Cacau Show para 2021?

Roque - Esperamos que, no segundo semestre, já retornemos para um patamar mais normal. O processo de vacinação vem evoluindo. Temos uma perspectiva ousada de abertura de lojas. Não tem um case de inauguração de 500 lojas de uma marca no mesmo ano de acordo com nossas pesquisas, então viemos em bom momento. Se tudo acontecer como estamos planejando, com o ânimo que estamos colocando, com o desenvolvimento do franqueado e o suporte que estamos dando, acreditamos que vamos terminar o ano de 2021 com um crescimento próximo a 15% ou 20% em relação ao ano de 2019, que é nosso ano de referência de resultados.