Uma ponte entre dois polos

Fundador e diretor-presidente do Grupo Troca Logística e presidente do Centro Empresarial Porto Seco

Conectar é um dos verbos mais emblemáticos e necessários no mundo em que vivemos. A conexão é imprescindível na dimensão do público e do privado, no CPF e no CNPJ. E quem trabalha com logística coloca lado a lado, na pista, o conectar e o transportar.

Por exemplo, o Brasil tem dois polos tradicionais de produção de calçados - um feminino, localizado no Vale do Rio dos Sinos (RS), e outro masculino, em Franca e Grande Ribeirão Preto (SP). Imprescindível fazê-los interagir e se complementar.

E toda uma área geográfica ganha com isso porque, conforme o Relatório Setorial da Indústria de Calçados do Brasil 2019, da Abicalçados, considera-se polo calçadista as regiões onde há grande concentração de empresas produtoras, em locais próximos, a partir de três critérios:

1) contribuição da região à produção nacional;

2) a contribuição da produção do Estado para a produção da região; e

3) a dispersão da produção no interior do Estado.

Com 41,6% da produção de 189,9 milhões de pares do Rio Grande do Sul segundo esse estudo, o Vale do Rio dos Sinos é o mais importante polo entre os gaúchos. Franca é a vice-líder, responsável por 30,2% da produção paulista de 60,2 milhões de pares - atrás somente de Birigui (47,2%).

Pelo mesmo relatório, considerado o mais completo e atualizado do segmento, o Sudeste (com 1,1%) e o Sul (com 0,6%) foram as únicas regiões que alcançaram variação positiva entre 2017/2018. Por isso tudo, o Grupo Troca Logística se dedica com comprometimento em fazer a conexão entre esses dois polos por meio dos modais rodoviário e aéreo.

Como consequência de a Covid-19 castigar a todos há um ano, muitas fábricas foram forçadas a frear ou a interromper o funcionamento das máquinas, provocando queda de 21,8% na produção de calçados em 2020 pelos cálculos da Abicalçados. Pelo menos, o setor calçadista não desligou totalmente os motores, como ocorreu com outros setores da economia.

E muito do impulso tem vindo das vendas online, pois a imposição de bandeiras preta ou vermelha, dependendo do Estado, levou ao fechamento do varejo como medida para provocar o isolamento social e tentar inibir a transmissão do novo coronavírus. O Google aponta 59% de aumento no faturamento do comércio online em 2020 em comparação a 2019.

Entre abril e dezembro de 2020, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico contabiliza que 20,2 milhões de pessoas compraram pela primeira vez na vida via internet e 150 mil lojas passaram a vender também por meio das plataformas digitais. A questão é ajustar os modelos de negócio para atender este segmento que cresce vertiginosamente, ganhando maior impulso por causa da Covid-19.

Então, a logística cumpre uma função ainda mais determinante e estratégica nesta época de pandemia, como em outros períodos de convulsão mundial. É preciso conduzi-la de forma planejada, organizada e, acima de tudo, integrada com fornecedores e empresas destinatárias.

Apesar de a sociedade estar tendo que lidar com este inimigo invisível e onipresente, a tecnologia tem sido uma aliada valiosa, permitindo o alcance do maior objetivo da logística: entregar o produto correto, da melhor forma, no menor prazo e, obviamente, com o menor custo possível. Com o auxílio da tecnologia, têm sido gerados processos com menor complexidade, contribuindo para a eficiência e a eficácia de toda a cadeia, não somente o calçado acabado, mas matéria-prima e insumos.