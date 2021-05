Triider registra crescimento de 157% em meio à pandemia

Criado no ano de 2016 em Porto Alegre, o Triider é um marketplace de manutenção e pequenas reformas que conecta clientes a profissionais especializados nas áreas de pintura, hidráulica, elétrica, instalação e marido de aluguel. Presente em seis capitais brasileiras (Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília), a startup, por meio de sua plataforma, oferece mais de 50 serviços diferentes.

A plataforma permite que os clientes conversem diretamente com os profissionais que serão contratados. Assim, quando um pedido é feito, ele é distribuído para os profissionais que, após uma análise, estabelecem o preço do serviço.

Através de um processo totalmente digital, semelhante a plataformas de mobilidade urbana ou de entrega, o Triider, após sua aquisição pela Juntos Somos Mais, uma joint-venture de Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, conseguiu expandir a sua operação no último ano. Entre março de 2020 e março de 2021, registrou um crescimento de 157%. Apenas no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 42% em pedidos de orçamentos.

Segundo o seu CEO, Juliano Murlick, a expectativa para este ano é seguir expandindo. A plataforma, que conta com mais de 1,2 mil profissionais cadastrados e está disponível por aplicativo e site, espera faturar R$ 12 milhões até o fim de 2021. O valor representa um crescimento de quase 10 vezes em relação ao faturamento de 2020.

Empresas & Negócios - Qual é o principal diferencial que a plataforma apresenta?

Juliano Murlick - Ele é diferente de outras plataformas de mercado, que se propõem a ser basicamente uma lista telefônica na internet e vão apresentar umas 40 opções. Mas, quem é bom e quem é ruim? Quem vai ser aquela pessoa que vai cumprir horário, que não vai abandonar o serviço no meio? Nós fazemos essa curadoria. Então, checamos se o profissional tem antecedentes criminais na polícia federal, na polícia civil de todos os estados, se ele tem mandado de prisão ativo e se ele tem casos em andamento em algum dos TRF relacionados à violência contra criança e contra mulher. Isso é critério documental para ele poder entrar na plataforma. A partir disso, temos as avaliações das pessoas. A manutenção deles na plataforma é definida pelos próprios clientes. Com uma avaliação simplificada de 1 a 5 estrelas, conseguimos qualificar quase que de maneira orgânica todos os nossos profissionais.

E&N - Como funciona o contato com os profissionais?

Murlick - Para cada tipo de serviço, temos um processo diferente. Por exemplo, quando o cliente quer pedir um instalador de ar-condicionado, vamos perguntar quantos BTUs ele tem, qual é a marca, se ele é novo, qual a distância da condensadora e da evaporadora, se está no térreo ou num andar superior. O cliente também pode anexar fotos e vídeos. Com base nessas informações, o profissional dá o orçamento. Então, antes, realizamos aquelas mesmas perguntas que o profissional faria pelo telefone. Elas, claro, são diferentes para cada um dos mais de 70 serviços disponíveis na plataforma. O cliente preenche isso em 60 segundos, e o profissional consegue analisar isso em cerca de três a cinco minutos.

E&N - Como tem sido o desempenho do Triider durante a pandemia?

Murlick - Entre março, abril e maio, foi bem ruim. As pessoas não sabiam direito o que iriam fazer. Havia um montante de desconhecimento em relação à pandemia. Foi a partir de junho do ano passado que voltamos a ter um crescimento. Entre setembro e outubro, tínhamos quase o mesmo volume de contratações de janeiro e fevereiro, porque as pessoas acabaram ficando em casa e foram sendo educadas com relação aos cuidados sanitários e, com isso, elas viram que poderiam receber pessoas em casa. Assim, todas elas também quiseram adaptar o seu espaço em casa. Então, a partir de meados de novembro e dezembro, começamos a voltar com um crescimento maior do que antes da pandemia, que proporcionou esse crescimento no primeiro trimestre de 2021. A cada mês que passa é um novo recorde.

E&N - Além disso, a que se deve o crescimento da plataforma neste último ano?

Murlick - Se deve a vários motivos. No final do ano, fomos adquiridos pelo Grupo Juntos Somos Mais. Com isso, conseguimos investir em tecnologia e em operações, e isso fez com que pudéssemos expandir o produto. Tivemos investimentos adequados para que conseguíssemos crescer de forma mais rápida.

E&N - De que forma esta compra beneficiou a Triider e o Grupo Juntos Somos Mais?

Murlick - O objetivo do Juntos Somos Mais é fortalecer o ecossistema do profissional da obra. Então, eles estão diversificando, criando várias alternativas de como aumentar a sua relevância, e uma delas foi a aquisição do Triider. Uma das maiores dores do profissional da obra é ter mais serviços, e eles identificaram na Triider uma plataforma pronta, desenvolvida e em funcionamento, que vai conseguir contribuir para esse propósito maior. Para a Juntos Somos Mais, serviu para ampliar o seu ecossistema, de forma que eles consigam estar mais presentes na vida dos profissionais. Para, obviamente, foi o fato de que conseguimos ter mais capital para acelerar o nosso crescimento no Brasil.

E&N - Quais os planos do Triider para o restante do ano?

Murlick - O nosso foco nesse momento é a expansão nacional. Estamos em nove estados e 17 cidades, ampliando a gama de serviços e aumentando, também, o número de cidades atendidas. Esse é o nosso foco principal para este ano.