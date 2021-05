Resenhas da semana

Biografia

"O inconformista: A trajetória e as reflexões do empresário que fez da Cosan um dos maiores sucessos corporativos do Brasil", biografia de Rubens Ometto Silveira Mello, é indissociável da trajetória da Cosan, empreendimento familiar que ele transformou num dos maiores grupos empresariais do Brasil. Personalidade marcante do mundo dos negócios, respeitado pela visão inovadora e pela firmeza com que defende opiniões e valores, o engenheiro piracicabano foi um dos pioneiros da modernização do setor sucroalcooleiro.

Neste livro, Ometto narra seu percurso de herdeiro de usinas antiquadas no interior de São Paulo a presidente do conselho de administração e controlador de um conglomerado internacional de empresas líderes. Nascido em Piracicaba, o autor formou-se em engenharia de produção na USP, chegando a trabalhar no Unibanco e a ser diretor financeiro da Votorantim e sócio da TAM. E a paixão pelo desenvolvimento foi o que sempre o moveu e fundamentou seu estilo de liderança, que valoriza talento, engajamento e competência.

Ao compartilhar reflexões profissionais e pessoais, equívocos e grandes desafios, o empresário revela os segredos da consolidação da Cosan como uma das holdings de maior crescimento dos últimos anos. A história do homem e das ideias que fizeram da Cosan um caso de sucesso corporativo.

O inconformista: A trajetória e as reflexões do empresário que fez da Cosan um dos maiores sucessos corporativos do Brasil; Rubens Ometto Silveira Mello; Editora Portfólio; 184 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.

Algoritmos

Algoritmos de Destruição em Massa; Cathy O'Neil; Editora Rua do Sabão

/Reprodução/JC

Vivemos na Era do Algoritmo. Cada vez mais, as decisões que afetam nossas vidas onde estudamos, se obtemos um empréstimo para comprar um carro, quanto pagamos pelo seguro saúde estão sendo tomadas por modelos matemáticos. Em teoria, isso deveria nos conduzir para um mundo mais justo: todos são julgados de acordo com as mesmas regras e o preconceito é eliminado. Mas, como Cathy O'Neil revela em "Algoritmos de Destruição em Massa", a verdade o contrário. Os modelos usados hoje são opacos, não regulamentados e incontestáveis, mesmo quando estão errados. O mais preocupante é que reforçam a discriminação: se um estudante pobre não consegue obter um empréstimo porque o modelo matemático o considera muito arriscado (graças ao endereço onde mora), ele também é recusado na universidade que poderia tirá-lo da pobreza. Os algoritmos criam uma espiral discriminatória. Os modelos amparam os privilegiados e punem os oprimidos, criando um "coquetel tóxico para a democracia". Bem-vindo ao outro lado do Big Data. Indicado ao National Book Award, este livro é considerado um manual para o cidadão do século XXI. Ao longo de suas 342 páginas, a obra de O'Neil oferece um olhar sobre como os algoritmos estão regulando as pessoas. Seu conhecimento de poder e riscos dos modelos matemáticos torna-a uma das mais valiosas observadoras da contínua ameaça do Big Data. Algoritmos de Destruição em Massa; Cathy O'Neil; Editora Rua do Sabão; 342 páginas; R$ 55,00; disponível em versão digital.



Gestão

O desafio do impossível: A história de como a Ambev e a Falconi revolucionaram uma das maiores cervejarias do mundo; Neuza Chaves e Viviane Martins; Editora Gente

/Reprodução/JC