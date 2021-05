Benefício emergencial 2021: tarde para algumas empresas e salvação para outras

Essencial para impedir uma provável avalanche de desemprego histórica e neutralizar em parte os efeitos negativos da pandemia na economia brasileira em 2020, o benefício emergencial que voltou no fim de abril não está empolgando . Até essa quinta-feira (6), 500 mil trabalhadores foram incluídos no País. Um motivo pode ser este:

"Agora não serve para nada", reage o inconformado Caio Rodrigues de Santi, dono da microcervejaria e restaurante 4beer. Santi não vai fazer acordos para seus empregados receberem o benefício do governo, principal atrativo financeiro do Programa Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda. A medida é efetivada na suspensão de contrato ou redução de jornada e salário.

"A notícia da reedição das medidas surgiu no começo de março, e o governo ficou segurando, segurando, segurando e publicou só agora", lamenta de Santi. "Já reduzimos a equipe, não tem como suspender e nem reduzir jornada", justifica o empresário do setor de alimentação.

Nas quatro unidades do 4beer em Porto Alegre, três delas restaurantes e uma de produção da bebida, a equipe de funcionários está bem enxuta e adequada à retomada do negócio. Em 2020, o quadro passou 18 para 12 trabalhadores nos períodos de fecha, abre e fecha do setor na Capital, devido às instabilidades da crise sanitária.

Do elenco de dispositivos trabalhistas das Medidas Provisórias (MPs) 1.045 e 1.046, o dono da 4beer vai recorrer ao adiamento do recolhimento do FGTS dos empregados por quatro meses (MP 1.046).

"Ainda precisamos mais segurança na reabertura para contratar e nosso faturamento está 50% abaixo", descreve de Santi.

Postergar o pagamento do fundo, que precisará ser quitado até o fim de 2021, deve ser um dos recursos mais buscados no atual pacote tardio . O cardápio das MPs para dosar o fluxo de trabalho versus demanda tem ainda adiantamento de férias e de feriados.

"A demora foi fatal. Uma pena", resume Kerlen Costa, da equipe do escritório Scalzilli Althaus.

Em outro front de setores impactos pelas restrições da pandemia, estão os cinemas, que não podem abrir na bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. Neste negócio, não há escolha, e os operadores já estão aderindo ao benefício.

Leite suspendeu contratos no RS, onde os cinemas continuam fechados; em SC, foi feita redução de jornada.

"Mas deveria ter acontecido mais cedo. Tivemos redução de 25% no quadro desde o começo do ano", informa o diretor de Operações da rede GNC, Ricardo Difini Leite. A rede soma 50 salas, sendo 22 em unidades no Estado (três na Capital e uma em Caxias do Sul) e 28 em cinco cinemas em Santa Catarina (Joinvile, Balneário Camboriú, Blumenau e Criciúma).

Os cortes se explicam devido ao baixo fluxo do público, mesmo quando as salas reabriram, no começo do ano, porque quase não havia lançamentos. Os cinemas voltaram a fechar no fim de fevereiro, com as medidas de restrição no pior momento da pandemia.

O setor vive um quase apagão de operação. De 18 de março de 2020 até este fim de semana, funcionou 56 dias em quase 420 (14 meses) de adoção de restrições.

O GNC vive situações distintas. Na estrutura gaúcha, com 120 funcionáros dos 200 da rede, quase todos tiveram suspensão de contrato em 1º de maio. Ficaram apenas algumas posições que atuam no escritório. Já as salas catarinenses reabriram no fim de abril, e os cem funcionários terão redução de 25% na jornada e nos salários. O governo cobre o que tiver de redução por meio do pagamento de uma espécie de seguro-desemprego.

"A expectativa é de reabrir logo", acalenta Leite, à espera do novo modelo de gestão da crise, que o governo de Eduardo Leite adiou para anunciar no dia 14. O executivo do GNC é presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras, que registra o aumento a cada semana de salas reabrindo pelo País.

"Agora tem produto para exibir", anima-se.

Veja algumas das medidas previstas pelas MPs

