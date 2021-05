Fonte: EPTC

Se nos últimos 20 anos houve uma queda de mais de 265 milhões de passageiros nos ônibus em Porto Alegre (381.262.990 em 2000 para 115.506.726 em 2020), a retração da oferta de linhas também chama a atenção.

Foram menos 162 linhas nos últimos dois anos, entre extintas e fusões, acumulando queda de 43%. No caso das fusões, houve 25 delas desde 2015. A Jardim Botânico (438.1) e Santana (340), agora formam a linha 438.2, por exemplo. Mesmo caso da Rubem Berta (493) e Jardim Ypu (494), que agora são a 494.4.

Quem mais perdeu em número de linhas foi o Consórcio Viva Sul, com menos 82 linhas desde 2015. Depois Mobi, com menos 56 linhas. Já os Consórcios Via Leste e Mais, que operam na mesma bacia, a perda foi de 47 linhas. A Carris, por outro lado, teve ganho de 19 linhas no mesmo período.