Planejamento

Estar no lugar certo e na hora certa é, sobretudo, fazer as coisas certas e, também, aquelas que precisam ser feitas para alcançar o que se quer. Com o objetivo de falar aos jovens que estão iniciando a carreira profissional, dando os primeiros passos em direção ao desafiador mercado de trabalho ou do empreendedorismo, Pedro Janot compartilha toda a sua experiência pessoal e profissional como um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil.

Em "A vida é tudo o que você faz com ela", o autor narra sua trajetória em grandes empresas do país, como Mesbla, Lojas Americanas, Zara e Azul, atrelando-a a percepções pessoais, memórias e conselhos valiosos para quem está começando a se aventurar como profissional. Além disso, Janot também traz exercícios inspiradores que o ajudarão a entender suas motivações, identificar seus gurus e avaliar a relação entre o seu propósito e o da empresa em que trabalha (ou almeja trabalhar), ou, ainda, se quiser ser um empreendedor.

Neste livro, o leitor poderá aprender a trilhar um caminho que faça sentido em sua vida a partir de um propósito, a fazer uma catarse, escrevendo preferencialmente a lápis quem é você, do nascimento ao dia de hoje, suas virtudes e seus medos e a lidar com frustrações. A obra ainda o ensinará a usar o Método S.W.O.T. (strengths, weaknesses, opportunities e threats) para identificar seu estado atual, identificando vantagens, forças, ameaças e pontos a melhorar.

A vida é tudo o que você faz com ela; Pedro Janot; Editora Gente; 192 páginas; R$ 44,90; disponível em versão digital.

Marketing

Em "Instagram, WhatsApp e Facebook para Negócios: Como ter lucro através dos três principais canais de venda", o leitor vai aprender a trabalhar de forma correta os três principais canais de vendas do momento: Instagram, WhatsApp e Facebook. Seja através da criação de conteúdo ou de anúncios pagos, este livro, de Luciano Larrossa, irá mostrar-lhe o caminho que precisa de percorrer para ter uma presença online eficaz Muitos empreendedores acreditam que criar uma conta numa rede social ou ter um site já é o suficiente. Na verdade, esse é apenas o primeiro passo. As vendas e o sucesso da sua empresa acontecem depois de criar as suas contas. O que publicar, quando publicar, que anúncios fazer ou como fazer esses anúncios são apenas alguns dos aspectos que precisa de dominar para ter êxito online. Nesta obra, o leitor poderá encontrar tudo o que precisa saber para dominar os três principais apps de comunicação do mundo. Milhões de empresas vendem e encontram novos clientes por meio das maiores redes sociais do mundo. O livro apresenta esses e outros exemplos concretos com informações de vendas via internet de forma simples. Fala também sobre aplicativos para leitores com qualquer nível de conhecimento, sejam eles empreendedores, profissionais ou estudantes de marketing ou apenas curiosos. Instagram, WhatsApp e Facebook para Negócios: Como ter lucro através dos três principais canais de venda; Luciano Larrossa; DVS Editora; 304 páginas; R$ 79,00; disponível em versão digital.



Tecnologia

