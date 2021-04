Pilar da economia local, comércio de Pelotas luta para se recuperar

Em 2019, o comércio respondia sozinho por 38% da participação no número de empresas registradas na Junta Comercial de Pelotas - cerca de 5,9 mil empreendimentos entre micro, pequenas, médias e grandes, de acordo com os números do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Pilar importante da economia local, o setor também é vítima do coronavírus.

As semanas sucessivas de bandeira preta, que obrigam os estabelecimentos a fecharem as portas, e a consequente queda no movimento de consumidores, apresentam a conta aos empresários em um momento importante ainda de combate à pandemia.

A situação atinge diretamente outra face da atividade. De acordo com a pesquisa Impacto Socioeconômico de Pelotas, desenvolvida a cada seis meses pelo Escritório de Desenvolvimento Regional da UCPel (Universidade Católica de Pelotas), 2020 terminou com saldo negativo de 581 postos de trabalho em relação a 2019 - número que poderia ser maior, segundo o coordenador do estudo, professor Ezequiel Megiato. "Houve recuperação, mas não o suficiente para zerar o saldo negativo", explica.

Equilibrar esta balança, no entanto, é tarefa que ninguém acredita que venha a acontecer no curto prazo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Gilmar Bazanella, somente em janeiro deste ano, 358 postos foram fechados no varejo pelotense.

Esse panorama negativo dos empregos no varejo gera um cenário preocupante para um setor que, conforme dados do IBGE, respondia por 83% do PIB da cidade em 2018 - o equivalente a R$ 8,84 bilhões de riqueza. Ainda assim, falar em "quebra" pode ser prematuro.

Para o secretário Bazanella, o agronegócio e a construção civil, outros dois sustentáculos da economia de Pelotas, apresentam bons indicadores. Sobre o comércio: "Não vejo quebra", afirma o professor da UCPel. "O caminho é a busca para cooperação e saídas em conjunto", explica.

Bazanella vai além. Para ele, o segundo semestre de 2021 deve ser início de retomada - opinião compartilhada, em maior ou menor ênfase, por empresários do comércio varejista. "É perceptível que há uma demanda reprimida muito importante", informa ele.

Prognósticos mais alentadores para o cenário econômico a partir do segundo semestre de 2021 contrastam no primeiro trimestre com o pessimismo demonstrado por micro e pequenos empreendedores. De acordo com números divulgados no final de março na Pesquisa de Monitoramento de Pequenos Negócios com 744 clientes da Regional Sul do Sebrae, o ano começou com baixo grau de confiança entre os entrevistados. Em 2019, micro e pequenos empreendedores, público-alvo da instituição, perfaziam a maioria dos empresários do comércio varejista de Pelotas - principalmente aqueles definidos como micro, num total de 5.460 negócios em atividade.

"A pandemia está sendo violentíssima com os pequenos negócios", afirma o gerente regional do Sebrae, Ciro Vives. Conforme o executivo, as microempresas foram afetadas "gravemente" em seus fluxos de caixa e, devido à incerteza provocada pela pandemia, em ações de previsibilidade e planejamento.

Os dados levantados na Pesquisa de Monitoramento traduzem essas dificuldades. Para 73%, houve piora no cenário econômico nos primeiros três meses de 2021. Conforme os dados do Sebrae, seis em cada 10 micro e pequenos empresários disseram que o faturamento caiu em 2021. Apenas 14% afirmaram que aumentaram seus ganhos no primeiro trimestre.

Nenhum dos entrevistados respondeu positivamente em relação ao aumento no nível de ocupação. Já quanto ao financiamento, 24% disseram que recorreram à medida; a maioria, porém, 76% dos entrevistados, preferiu não procurar novas linhas de crédito. As justificativas variam, como alta taxa de endividamento e restrição ao nome. Neste item, 78% responderam que mantêm o empreendimento. Já 22% fecharam as portas ou suspenderam as atividades.

Diante desses números o gerente da regional Sul do Sebrae não acredita em uma aceleração "tão imediata" na economia. Para Ciro Vives, com 27 anos de atuação como executivo em empresas de mídia, a relativa estabilidade do período pré-pandemia só deve ser reconquistada a partir de 2022. "É minha opinião pessoal, assim que a maior parte da população estiver vacinada uma parcela dos consumidores deve voltar às lojas e outra não. A curva não será tão rápida."