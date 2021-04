Pandemia faz crescer gastos com pequenos animais

O isolamento social que causou perdas para muitos setores turbinou o mercado pet, que vive um de seus melhores momentos

Karen Viscardi*

Os cuidados com os animais de estimação ganharam reforço com a pandemia e contribuíram para fomentar um setor que já crescia em ritmo acelerado nos últimos anos: o mercado pet. Passando mais tempo em casa, as pessoas vêm dando mais atenção aos bichinhos, enquanto outras buscam novos companheiros. Foi o caso da família Florão, que decidiu pela busca de novos integrantes a partir da necessidade de isolamento social. A professora de redação Daniela, 36 anos, propôs adotar uma gata para os filhos Mariano e Paloma, com sete e quatro anos, respectivamente. Os dois toparam, e hoje são três felinos em casa.

"A dupla cumpria rigorosamente o isolamento e vi que eles sentiam falta de um animal para interagir. Ficavam presos em uma rotina de colégio e casa. Liberamos mais televisão, tablet, computador, achando que o isolamento seria por pouco tempo, mas depois vimos que ia demorar. Como precisamos cumprir os protocolos sanitários, eles aprenderam a se bastar", detalha Daniela.

Depois da Bolacha Maria, que chegou em maio do ano passado, vieram o Biscoito e a Pão de Mel. O marido de Daniela, o médico Marcelo, 45 anos, resistiu à ideia. Agora, é o mais disputado pelos gatos, chegando a ser esperado na porta de casa, localizada em um condomínio de Canoas. "Os bichos dão trabalho, mas vieram para somar, nossa vida ficou mais leve", conta Daniela. A realidade da família Florão exemplifica algumas tendências: a busca por companhia de um animal, a adoção em vez da compra e a maior procura por felinos.

"O ano de 2020 trouxe imensos desafios por conta da pandemia, mas também evidenciou a importância do mercado pet para a sociedade e o cuidado das famílias com seus animais de estimação", explica Nelo Marraccini, presidente-executivo do Instituto Pet Brasil (IPB). Além da maior proximidade entre tutores e bichanos, a classificação das lojas especializadas como atividade essencial permitiu que os estabelecimentos permanecessem abertos na maior parte do tempo e vendessem mais. Os destaques foram as áreas de alimentação e saúde, que tiveram maior crescimento. E, como muitas pessoas optaram por compras on-line, as vendas por esses canais também aumentaram.

Na Cobasi, as vendas pela internet, que começaram em 2009, ajudaram a empresa a cumprir a meta do ano. Segundo Daniela Bochi, gerente de marketing da rede, as duas únicas adaptações feitas no ano passado foram a comercialização por WhatsApp e a compra on-line com retirada na loja. O "Cobasi no seu carro" funciona assim: 45 minutos depois de adquirir os produtos no site ou aplicativo da loja, o cliente pode se dirigir ao ponto de venda escolhido e recebe a encomenda sem sair do veículo. "O serviço foi muito bem aceito e deve se manter", conta Daniela.

O ambiente virtual ganhou maior relevância desde o ano passado. Marraccini detalha que o IPB ainda está consolidando os números de 2020, mas estima que a soma de todo o comércio pet eletrônico em 2020 deve ultrapassar R$ 1,5 bilhão. Isso representa cerca de 4,4% do faturamento geral do segmento. "As lojas se adaptaram, e uma parte cada vez maior do público deve procurar compras on-line pela facilidade e segurança. Agora, o pequeno, médio e grande lojistas têm estrutura para vender pela internet", diz.

O chamado pet shop da vizinhança, formado por microempreendedores e que representa 48,6% do faturamento de toda malha varejista no Brasil, também passou a buscar o ambiente digital para ampliar as opções de atendimento durante a crise sanitária.

Apesar da liderança das lojas exclusivamente virtuais nesse tipo de venda (responsáveis por 36% do faturamento de compras on-line do setor), as pet shops "clássicas" não estão muito atrás: pequenos e médios estabelecimentos devem fechar 2020 com faturamento de R$ 466,2 milhões, o equivalente a 28,2% do total deste mercado no e-commerce. Para as megalojas, a estimativa é que atinjam o montante de R$ 395 milhões, ou 23,9% do faturamento virtual.

Considerando apenas o setor de varejo e de criação de animais, o IPB projeta crescimento de 13,5% em 2020 no País, totalizando R$ 40 bilhões. O índice é muito superior aos 3% de alta registrados em 2019 em relação ao ano anterior. Porém, grande parte do resultado de 2020 foi drenado pela inflação. "No ano passado, a cotação do dólar e o preço das commodities aumentaram os custos para a cadeia de produtos pet", esclarece Marraccini.