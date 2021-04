Cashback acessível a pequenas e médias lojas online

Especialista em tecnologia e e-commerceesócio-fundador da Enviou

Empreender no meio digital não é tão simples quanto parece, mas se forem adotadas boas práticas, um bom atendimento for prestado ao cliente, se as ferramentas de marketing e de fidelização forem utilizadas na medida certa e o relacionamento com o consumidor for estabelecido, é sim possível fazer sucesso com um e-commerce.

Segundo uma pesquisa realizada pelo BigDataCorp. e pelo PayPal, em 2020 aconteceu uma das maiores migrações de microempreendedores para a internet. Com isso, os negócios de pequeno porte já representam quase metade do total de lojas online atualmente. Ainda de acordo com o levantamento, 52% dos e-commerces brasileiros não têm um único empregado.

Tomando essas informações como base, podemos imaginar que boa parte das lojas que vemos operando atualmente são a principal fonte de renda para seus proprietários. Além disso, como passaram a atuar no meio online no ano passado, é possível que uma parcela significativa delas ainda está se estruturando e que os empreendedores ainda estão aprendendo como fazer relacionamento com os consumidores, procurando as ferramentas certas para a comunicação e estabelecendo meios para fidelizar clientes.

Neste contexto, muitos dos empresários por trás desses negócios podem imaginar que estabelecer parceria com uma plataforma de cashback seja uma iniciativa apenas para os grandes players desse mercado. Grande engano! Proporcionar que os clientes pratiquem a compra inteligente é um dos melhores caminhos para fidelizar a clientela e fazê-la voltar a comprar em espaços de tempo cada vez menores.

Costumo dizer que fidelizar clientes é tão importante quanto conquistar novos clientes. A fidelização é fundamental para qualquer empresa que deseja se tornar referência e continuar por muito tempo no mercado. A base dessa estratégia é a confiança entre cliente e empresa, criada por meio de um atendimento diferenciado, além de produtos e serviços de excelência e atrativos para que a relação se perpetue. É aqui que o cashback entra em cena.

Também chamado de compra inteligente, o cashback é um sistema muito popular nos Estados Unidos desde 1998 e vem ganhando cada vez mais força no varejo brasileiro. Apesar do seu uso ter começado no país com grandes lojas, é totalmente viável que lojas online de pequeno e médio portes também usufruam das suas vantagens ao estimular uma compra e construir um ciclo, uma vez que o consumidor enxerga os benefícios de maneira rápida e prática e, consequentemente, volta a comprar utilizando os valores que recebeu de volta.

Além de tudo isso, quando uma loja de pequeno ou médio portes estabelece parceria com uma plataforma de cashback, surge outra vantagem: ter a sua marca disposta em uma "vitrine" democrática, ao lado de marcas já consolidadas no e-commerce. Assim, além de competir pelo cliente utilizando um mesmo canal, ainda há um ganho de visibilidade e de credibilidade.

Por esses e outros motivos, penso no cashback como um caminho sem volta. As chances de frustração do consumidor são minimizadas, visto que o uso do bônus acontece da maneira que o próprio consumidor escolher, e as lojas têm uma ferramenta poderosa de fidelização nas mãos.





