Brasil contabiliza perdas e tenta conter avanço da pandemia

Já se passaram 12 meses desde que a primeira morte em decorrência do novo coronavírus foi oficializada no Brasil. Junto com a notícia, em março do ano passado, vieram as primeiras medidas para tentar impedir o avanço da Covid-19 no País. Um ano depois, o Brasil amarga seu pior momento, com infecção de milhões de pessoas e mais de 300 mil mortos. A pandemia também tem vitimado milhares de empresas e microempreendedores, que se veem obrigados a fechar as portas. Agora, o País deposita suas esperanças para que a vacinação avance em ritmo mais ágil. Enquanto o Brasil não conseguir conter a disseminação da doença, especialistas dizem que será lento o processo de recuperação econômica