Napoleon Hill, o lendário autor dos clássicos best-sellers "Quem pensa enriquece" e "Mais esperto que o diabo", foi imortalizado por suas contribuições ao gênero de desenvolvimento pessoal. Neste trabalho inédito, o livro "Hábitos dos milionários: Os segredos por trás das maiores fortunas do mundo", Hill compartilha hábitos-chave que fornecem a base para o sucesso de mudança de vida.

A obra explica as regras fundamentais que constroem uma vida próspera e revisita conceitos já consolidados de Hill, porém de uma maneira totalmente nova e aplicada para a rotina do leitor. Este livro é o fruto de um estudo real, de muitos anos atrás, e que conseguiu com êxito identificar os hábitos que fazem parte do dia a dia das pessoas de sucesso. O que o autor propõe não é uma criação, mas algo ainda mais valioso: ele propõe a comprovação de que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm os mesmos hábitos - e propõe ensinar ao leitor quais hábitos são esses".

Originalmente uma série de palestras de rádio em Missouri, este livro é repleto de insights e histórias pessoais e é escrito em um estilo conversacional acessível para todos os tipos de público. Os insights de Hill se aplicam a diferentes facetas da vida, inspirando os leitores a alavancar seus princípios para alcançar suas próprias aspirações e criar as vidas de sucesso com que sempre sonharam.

Hábitos dos milionários: Os segredos por trás das maiores fortunas do mundo; Napoleon Hill; Citadel Editora; 208 páginas; R$ 51,90; disponível em versão digital.

Sucesso no Instagram não é ter 1 milhão de likes. Sucesso é transformar a rede social numa mídia poderosa para alcançar os seus objetivos na vida e nos negócios. Esse é o propósito de "Instagram Marketing: Como criar marcas vencedoras através da rede social mais importante do mundo", do autor Rafael Terra, um dos maiores conhecedores de tendências no universo dos negócios nas redes sociais no Brasil. Com quinze anos no mercado digital, ele já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para mais de quinhentas grandes marcas nacionais, incluindo Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural, entre outras. É presença frequente como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do país, com mais de 350 palestras em dezoito estados, e traz, na obra, o conteúdo necessário para o leitor conhecer tudo o que está funcionando no Instagram. A leitura visa ensiná-lo a criar conteúdos e anúncios que possam converter os seguidores em pessoas apaixonadas pela sua marca. O livro aprofunda o passo a passo com os quatro pilares que aumentam a autoridade e vendas de uma marca no Instagram: estratégia (como planejar e conquistar os seus objetivos), conteúdo (segrepara Feed, Stories, IGTV, Reels e Lives), anúncios e mensuração de resultados. Instagram Marketing: Como criar marcas vencedoras através da rede social mais importante do mundo; Rafael Terra; DVS Editora; 288 páginas; R$ 69,00; disponível em versão digital.



