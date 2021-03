Dois oficiais SEAL da Marinha dos EUA, que lideraram a unidade de operações especiais mais condecorada da Guerra do Iraque, demonstram como os poderosos princípios de liderança SEAL se aplicam aos negócios e à vida. Enviada para o campo de batalha mais violento e perigoso do Iraque, a unidade de tarefas SEAL de Jocko Willink e Leif Babin enfrentou uma missão quase impossível: ajudar as forças dos EUA a protegerem Ramadi, uma cidade "perdida".

Em "Responsabilidade Extrema", são apresentados relatos de heroísmo, perdas trágicas e vitórias conquistadas, que os ensinaram que a liderança, em todos os níveis, é o principal fator para o sucesso ou o fracasso de uma equipe. Willink e Babin retornaram dessa mobilização e instituíram o treinamento de liderança que criou a próxima geração de líderes SEAL. Após deixarem as equipes SEAL, lançaram a Echelon Front, uma empresa que ensina os mesmos princípios de liderança para organizações. De startups promissoras a empresas Fortune 500, eles ajudaram muitos clientes em uma ampla gama de setores a construírem suas próprias equipes de alto desempenho e a dominarem seus campos de batalha.

Detalhando a mentalidade e os princípios que permitem às unidades SEAL realizarem as missões de combate mais difíceis, a obra mostra como aplicá-los a qualquer equipe ou organização. O livro busca revolucionar a gestão de negócios e desafia a liderar e vencer.

Responsabilidade Extrema: como os Navy Seals lideram e vencem; Jocko Willink e Leif Babin; Editora Alta Books; 352 páginas; R$ 74,90.





Empreender

Resenha O Milagre da Manhã Para Empreendedores, de Hal Elrod, Camerold Herold e Honorée Corder, Editora Best Seller

O best-seller "O milagre da manhã vem" ajudando a redefinir as manhãs e as vidas de milhões de leitores desde sua publicação. Desde então, carreiras foram impulsionadas, objetivos alcançados e sonhos foram realizados, tudo através do poder dos seis Salvadores de Vida criados pelo autor. Essas seis práticas diárias impulsionarão seus esforços para criar e manter uma mudança positiva na sua vida. Agora, "O milagre da manhã para empreendedores", de Cameron Herold, Hal Elrod e Honorée Corder, traz para o leitor esses princípios sob uma luz totalmente nova, pronto para ajudar líderes e empreendedores em todo mundo a levar seus sucessos ao próximo nível e mudar suas vidas. Herold, autor best-seller e expert amplamente respeitado na área de mindset empreendedor, traz conhecimentos e insights para serem aplicados junto do método do seu primeiro livro. Os princípios e habilidades presentes nesta obra visam ajudá-lo a canalizar sua paixão, se tornando um líder influente e inspirador. Ao longo de suas 238 páginas, o leitor poderá aprender porque as manhãs são mais importantes do que se pensa, além de aprender a dominar sua própria liderança e acelerar seu desenvolvimento pessoal, a gerenciar sua energia física, mental e emocional e a implementar os Salvadores de Vida na sua rotina. O livro é um guia para utilizar as capacidades pessoais e liderar a equipe. O milagre da manhã para empreendedores; Cameron Herold, Hal Elrod e Honorée Corder; Editora Best Seller; 238 páginas; R$ 39,90; disponível em versão digital.



Gestão

Resenha Bezonomics, de Brian Dumaine, Editora Alta Cult

