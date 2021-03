O livro "SELIC: O mercado brasileiro de dívida pública" apresenta o mercado Selic desde sua origem até seu funcionamento atual. Na obra, discutem-se características dele e suas ressonâncias sobre o Sistema Financeiro Nacional, tais como os investimentos financeiros no país serem essencialmente de curto prazo, as taxas de juros cobradas pelos bancos e instituições financeiras para fornecer crédito ao público, as dificuldades impostas ao desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, entre outras.

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), instituído no ano de 1979, marcou a criação do mercado de dívida pública no Brasil, em que se realizam as operações de mercado aberto da política monetária, bem como os financiamentos de déficits e administração de dívida do Tesouro Nacional. Contudo, o mercado Selic não é um tema comum no debate econômico brasileiro, mesmo que diversos elementos como a taxa Selic, as operações compromissadas do Banco Central, os leilões de títulos do Tesouro Nacional, que são inerentes a ele, estejam costumeiramente nos meios de comunicação e na análise especializada em economia.

O objetivo da obra é retratar o mercado Selic de forma simples e didática, servindo ao leitor que busca conhecimentos na área de Economia e Finanças, ao público acadêmico especializado em Economia e a quem se interessa pelo tema.

SELIC: O mercado brasileiro de dívida pública; Larissa Naves de Deus Dornelas e Fábio Henrique Bittes Terra; Editora Alínea; 134 páginas; R$ 49,00; Disponível em

versão digital.

Economia

O essencial de Milton Friedman; Steven E. Landsburg; Editora Faro Editorial

/Reprodução/JC

Por ter mudado a forma como outras pessoas pensam, Milton Friedman foi considerado um dos economistas mais influentes de todos os tempos. Ele modificou a maneira como seus pares pensam sobre consumo, dinheiro, política de estabilização e desemprego. Friedman demonstrou o poder de se comprometer com algumas suposições simples sobre o comportamento humano e então perseguir implacavelmente suas implicações lógicas. "O essencial de Milton Friedman" foi escrito por Steven E. Landsburg, que é professor de economia da Universidade de Rochester e autor de diversos livros sobre economia, matemática e filosofia. Além disso, escreve regularmente para a revista Forbes, The Wall Street Journal, The New York Times e outras publicações. A obra serve como uma introdução e, também, uma síntese do trabalho desenvolvido por Friedman em mais de 60 anos de carreira, período em que desenvolveu e ensinou novas maneiras de interpretar dados, testando suas teorias por meio de sua capacidade de explicar vários fenômenos díspares. A influência de Milton Friedman se estendeu além dos economistas. Ele foi o principal defensor da liberdade econômica e pessoal. Por meio de seus escritos e aparições na mídia, educou pessoas sobre como os mercados funcionam e como os governos falham. Ele restaurou a respeitabilidade das noções liberais clássicas que haviam sido desfeitas, e o fez transmitindo uma compreensão profunda e duradoura das próprias ideias. O essencial de Milton Friedman; Steven E. Landsburg; Editora Faro Editorial;

112 páginas; R$ 29,90.

Sociedade

Igual-Desigual: História e Economia das desigualdades antes, durante e após a Pandemia; Diversos autores; Editora Hucitec

/Reprodução/JC