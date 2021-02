Cultura do cancelamento: fenômeno também existe nas empresas

A cultura do cancelamento é um tema em evidência na nossa sociedade nos últimos tempos. Muitas pessoas debatem esse fenômeno, que consiste em uma mobilização com ataque à reputação de pessoas que tiveram comportamentos vistos como inadequados.

Após o comportamento - que normalmente é fotografado, filmado e compartilhado em massa - a pessoa passa a ser bombardeada de críticas nas redes sociais e pode ter sua vida pessoal e profissional amplamente afetada.

Contudo, tem um outro tipo de cancelamento que precisa ser analisado: aquele que ocorre silenciosamente, há muito tempo, dentro das empresas. Não ser chamado para reuniões importantes do seu setor, ser alvo de fofocas e bullying e ter menos oportunidades de crescer dentro da empresa são algumas das formas sutis de manifestações da cultura de cancelamento no ambiente de trabalho.

Os motivos são diversos: seja porque você cometeu algum erro; porque se posicionou de maneira controversa ao pensamento do restante da equipe; porque é mais introspectivo e não compartilhou de momentos de lazer ou até porque se destaca e pode ser visto como uma ameaça.

Para blindar a carreira das consequências dessa cultura, é importante que o profissional desenvolva autoconhecimento e tenha clareza de quais são seus pontos fortes e fracos, talentos e competências. Isso ajuda a tomar uma postura mais inteligente frente a situações no ambiente de trabalho que podem ser vistas como motivos para o cancelamento.

Ademais, saber lidar bem com conflitos, ter empatia e se dedicar para entregar além do que é solicitado também são estratégias que podem ajudar a minimizar esse risco.

Ressaltamos, porém, que é importante valorizar a autenticidade no ambiente de trabalho, o espaço para manifestação de opiniões e debate do contraditório nas empresas, cultivando, assim, uma cultura de diálogo - e não de cancelamento - no ambiente organizacional.

*Consultora de Carreira