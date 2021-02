Cursos por WhatsApp ajudam empresário no dia a dia dos negócios

O Sebrae lançou 15 cursos gratuitos para serem acessados por WhatsApp, com curta duração, linguagem descomplicada e fartura de emoticons. Até agora, a iniciativa, que entrou no ar dia 15 de janeiro, já teve 80 mil alunos - número que considera também o período de testes, realizado no semestre passado. A entidade tem recebido uma média de 10 mil matrículas por semana para a modalidade.

A ideia de oferecer cursos pelo aplicativo de mensagens surgiu da percepção de que o empresário precisa de um canal para aprender e se informar que esteja presente em seu dia a dia, afirma Diego Demétrio, gerente nacional de soluções da instituição.

"Usando o aplicativo para estudar, o empreendedor elimina barreiras: não precisa entrar no portal, abrir um computador, não precisa do acompanhamento de ninguém. Como o robô fica lá 24 horas por dia, ele faz as atividades quando puder, até enquanto estiver esperando em uma fila", afirma.

O conteúdo foi desenhado para atender a microempreendedores individuais (MEIs), mas o Sebrae está trabalhando em quatro cursos para o setor da economia criativa --em breve, o acesso poderá ser feito também pelo Telegram.

Quando decide fazer o curso, o aluno entra em uma conversa com um número de WhatsApp e interage com uma ferramenta de inteligência artificial que envia gifs, testes, cards, vídeos e áudios. Além disso, ele tem acesso a um material de apoio, como planilhas, para colocar em prática conceitos aprendidos.

À medida que o empreendedor completa as tarefas propostas no aplicativo de mensagens, recebe mais conteúdo e consegue até ter feedbacks sobre sua performance. Para tirar dúvidas, porém, é necessário recorrer a outro número de WhatsApp --uma central com atendimento humano.

Cada curso leva em média duas horas para ser finalizado, com prazo de até 15 dias. A duração média de áudios e vídeos utilizados é de menos de dois minutos.

A ideia é que o empresário tenha um aprendizado fluido, que não tome muito tempo do seu dia e possa ser realizado no intervalo entre tarefas, afirma Carolina Nunes, consultora educacional do DOT Digital Group, que atuou no projeto com o Sebrae.

"É um aprendizado que está dentro do conceito de microlearning, uma estratégia de ensino que trabalha com pílulas de conhecimento. Você quebra os conteúdos em conteúdos menores para facilitar a compreensão do aluno. É uma tendência na educação relativamente nova no Brasil e no mundo", diz ela.

Além da linguagem e da acessibilidade, outro ponto importante no desenvolvimento dos cursos do Sebrae foram os temas, que abordam entraves do dia a dia do empreendedor --como, por exemplo, o acesso a crédito. "Muitas vezes, o curso vai levar o empresário a ter um insight, tirar uma dúvida pontual e até entender melhor o que tem atrapalhado seu negócio", afirma Demétrio.