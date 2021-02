Enquanto muitas empresas estão investindo em talentos para competir na atual economia do conhecimento, os melhores talentos são desperdiçados se as pessoas não são capazes de falar abertamente. O instinto humano de "se encaixar" e "aceitar" trabalha contra o fluxo contínuo de novas ideias, novas soluções e pensamento crítico necessário para que as empresas se mantenham inovadoras. Mesmo que nem toda ideia se torne um sucesso, a cultura de uma organização não deve ser suprimida, silenciada, ridicularizada ou intimidada.

Com base nos vinte anos de pesquisa de Amy C. Edmondson, em "A Organização sem Medo", ajuda as empresas a abordar o lado humano da questão para criar locais de trabalho que sejam seguros, sem medo e empoderados para vencer com ideias irrestritas. A obra oferece um quadro com passo a passo para estabelecer segurança psicológica dentro de uma equipe e de uma organização. É repleta de exemplos baseados em cenários ilustrativos e fornece um percurso para o futuro ao estimular o comprometimento e implementar uma cultura que prospera na livre expressão de ideias.

A obra pode dar aos líderes a confiança de que precisam para libertar talentos individuais e coletivos, e criar os tipos de ambientes de trabalho que ajudem todos a ter sucesso e suas organizações a prosperar.

A Organização sem Medo: Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho Para Aprendizado, Inovação e Crescimento (Volume 1); Amy C. Edmondson; Editora Alta Books; 256 páginas; R$ 64,90; disponível em versão digital.

Equilíbrio

Viva a sua melhor versão, de Aline Salvi, Editora Gente

Nos últimos anos, a conectividade derrubou a barreira entre vida profissional e pessoal, e essa realidade cada vez mais incentiva workaholics. No entanto, o segredo do real sucesso não está condicionado ao vício em trabalho e sim no trabalhar com propósito e equilíbrio. Não conseguir viver plenamente a vida pessoal e profissional foi o que aconteceu com Aline Salvi: empresária, mentora, esposa e mãe, a autora compartilha sua história para encontrar a melhor versão e quebrar o ciclo vicioso de só viver para o trabalho. Em "Viva a sua melhor versão", a autora ensina como equilibrar todas as esferas de sua vida sem abrir mão de suas ambições profissionais. A autora defende que o caminho para realizar o seu propósito de vida está em ser um worklover, ou seja, alguém que, com uma pitada de criatividade, consegue se adaptar à própria realidade e criar uma rotina funcional, satisfatória, próspera e saudável. Na obra, o leitor aprenderá a definir o seu real propósito de vida, aquele que une seu trabalho a suas metas e seus talentos e os torna úteis ao próximo, a criar uma rotina que priorize o que realmente importa e lhe proporcione superações diárias e a utilizar técnicas de gestão de tempo para aproveitar ao máximo as 24 horas do dia. O livro une criatividade e autoconhecimento para alcançar a plenitude e o equilíbrio. Viva a sua melhor versão: Conquiste o sucesso e equilíbrio na vida pessoal e profissional com o método que já impactou milhares de pessoas; Aline Salvi; Editora Gente; 192 páginas; R$ 44,90; disponível em versão digital.



Empreender

Apa Puta que pariu, de Christian Santos, Editora Clube de Autores

