Troca da cidade pela praia muda perfil urbano do Litoral

Após a paralisação dos negócios no começo da pandemia, imobiliárias, incorporadoras e construtoras com obras no Litoral Norte assistiram a uma mudança de cenário repentina. A procura por moradia fixa fora dos centros urbanos cresceu, especialmente as que oferecem espaços de lazer. Além dos aposentados, que já faziam esse movimento de migração na última década, famílias mais jovens começaram a trocar o endereço urbano pela praia.

Construção civil busca clientes à beira-mar

A mudança para municípios à beira mar, como Capão da Canoa, Tramandaí e Torres, ganhou impulso com a Covid-19. Pessoas com recursos financeiros e que atuam remotamente ou de forma híbrida, com dias trabalhando presencialmente e outros a distância, puderam, mais do que repensar seu estilo de vida, fazer as malas e sair de suas cidades. "O grande sentimento é que as pessoas não querem viver o amanhã. Querem viver o hoje", afirma Alfredo Pessi, vice-presidente do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon-RS) e coordenador regional do Litoral Norte.

Enquanto alguns apenas fecharam as portas da residência na cidade grande e foram passar longa temporada ou morar em sua segunda casa no Litoral, outros tiraram do papel a vontade de ter um espaço próprio na praia, ou mesmo se mudar para lá. Esse movimento fez as obras voltarem a ganhar fôlego e a exigirem adaptações nos projetos. A maior procura passou a ser por propriedades onde o espaço de lazer é privilegiado, tanto em condomínios horizontais quanto verticais.

Antes da chegada da Covid, o comprador médio privilegiava a localização mais centralizada e não se importava com imóveis menores. "Com a pandemia, o interesse mudou para casas em condomínios. Depois, aumentou a busca por apartamentos maiores e, mais recentemente, investidores estão atentos a novos projetos, com espaços maiores de convívio", afirma Rafael Miranda, diretor do Sinduscon em Tramandaí e Imbé.

Os clientes querem as mesmas comodidades que têm nos centros urbanos, mas próximos ao mar, com mais espaço e com aberturas grandes que permita boa ventilação, explica Eráclides Maggi, diretor da VCA Maggi Construtora e Incorporadora, de Torres.

Os empreendimentos voltaram a ter sacada por exigência do comprador, e bairros mais distantes do centro ganharam maior aceitação. "O foco era em locais próximos do trabalho, do supermercado, do colégio. Agora, as pessoas olham mais para onde moram, até porque muitos conseguiram trabalhar em home office. Começaram a reformar, ampliar, trocar de local ou de cidade", detalha Miranda.

O que era realidade em projetos de apenas algumas empresas, começou a maior ganhar relevância: as áreas de convivência e lazer nos prédios, inclusive nas coberturas, nos chamados rooftops. Seja nos terraços com vista privilegiada ou no térreo, é possível encontrar condomínios com piscina, academia, lounge gourmet, salão de festas, pista de caminhada, petplace, playground, espaço do chimarrão e horta compartilhada, entre outros luxos.

Internamente, os apartamentos e casas também sofreram mudanças. "As empresas rapidamente adequaram produtos às novas necessidades de moradia, que antes era só para veraneio", detalha Pessi. Entre os exemplos dessa adaptação está o planejamento de espaço que funcione como escritório e quarto de hóspedes.

O tamanho e a localização dos imóveis atendem desde a classe média baixa até a mais alta. A diversidade de empreendimentos também é marca dos diferentes municípios da região. Em Torres, Capão da Canoa e Tramandaí prédios verticais vêm dominando o cenário, especialmente nas áreas mais centrais, mas se mantêm as casas individuais ou em condomínios.

O Litoral tem até mansão suspensa à beira-mar. O projeto é exclusivíssimo: um apartamento de 410 metros quadrados, sendo 26 metros de frente para o mar. O investimento é alto (R$ 6,5 milhões), mas o luxo também: living com três ambientes, sala de cinema, lavabo duplo e quatro vagas de estacionamento, entre outros diferenciais. O apartamento está localizado no 10º andar do Residencial Oceano, em Capão da Canoa. O empreendimento do Grupo Pessi conta ainda com unidades de quatro e três dormitórios.