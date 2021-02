Como incentivar os colaboradores em 2021

O isolamento social causado pela pandemia do coronavírus impactou todas as áreas da vida mundialmente, e com o trabalho não seria diferente. Ninguém estava preparado para lidar com esta nova realidade, mas as organizações precisaram se adaptar e alterar os hábitos internos para sobreviver à crise.

Dentre as principais mudanças, a mais necessária foi a busca dos líderes por estratégias para manter a equipe engajada e o desempenho das atividades. Para o especialista em liderança e doutor pela Harvard Business School, Ram Charan, quem deseja ser um bom líder precisa dedicar 40% do seu tempo ao seu time.

Algumas empresas tiveram que aprender métodos para melhorar essa relação durante o dia a dia mesmo com uma tela os separando. De acordo com Pedro Reis, sócio-fundador da VIK, startup que leva para as empresas um programa de promoção de saúde totalmente inovador, com foco em engajar e mudar o comportamento das pessoas, as companhias começaram a implementar medidas pensando no bem-estar do seu colaborador.

"Implementar formas de levar a saúde para a rotina das pessoas não é fácil, mas quando realizados com maestria, gera muito resultado e impacta diretamente na presença e engajamento das pessoas no dia a dia. Quando elas estão 100%, ficam mais ágeis para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e ajudam as empresas a se reerguerem. Além disso, saber que o líder se preocupa faz com que os colaboradores fiquem mais produtivos e tragam mais resultados", explica.

Já para André Franco, CEO do Dialog.ci, supperap de comunicação interna e RH para empresas que funciona como um hub para o colaborador, um dos principais segredos para fortalecer a relação entre os dois lados é dar valor à opinião de seus colaboradores.

"Quando você escuta os colaboradores, cria-se um espaço de troca em que eles vão se sentir confortáveis em compartilhar e se envolver. Eles têm uma importância enorme pelo fato de estarem conectados, envolvidos e terem muito o que falar sobre a empresa. Realizam tarefas do dia a dia e respiram o ambiente corporativo. Então, não há nada melhor do que dar voz para que ajudem nas tomadas de decisão da empresa. Para ouvir os colaboradores é necessário ter uma comunicação acessível", defende.

Confira as iniciativas que podem motivar as equipes