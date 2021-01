Sites buscam reduzir carrinhos abandonados

Em uma loja física a situação comum seria o cliente dizer "estou só olhando!". Esse fenômeno também acontece em lojas virtuais. Por ali, o movimento é conhecido como abandono de carrinho. Cerca de 83% das compras iniciadas são dispensadas em e-commerce no Brasil, segundo pesquisa do E-Commerce Radar. A Loja Integrada, plataforma para a criação de lojas virtuais, explica como evitar que isso aconteça.

Outro passo importante na operação de venda online é escolher a plataforma de e-commerce. É preciso ter uma plataforma confiável, que se adapte às necessidades do seu consumidor, garantindo que todos os processos se adequem às necessidades do negócio.

Hoje, no mercado, é preciso se destacar e não ser mais um no universo online. Isso porque, em 2020, o e-commerce brasileiro teve um crescimento de 47% somente no primeiro semestre, a maior alta em 20 anos. Com os consumidores optando cada vez mais pelas compras online, as lojas precisam estar preparadas e apostar em diferenciais. O design customizado e responsivo é uma dessas ferramentas - significa oferecer uma navegação limpa e intuitiva ao consumidor, fazendo com que ele não se confunda no processo de compra e consiga finalizá-la de maneira assertiva.

Outro diferencial é a capacidade de estar integrado com as ferramentas que ajudam a ganhar produtividade e controle sobre a operação. Uma plataforma personalizada é capaz de oferecer integrações com um número maior de ferramentas, já que cada site é único e pode ser moldado de acordo com as necessidades do negócio.

Medidas que podem ajudar o consumidor a adquirir o que escolheu