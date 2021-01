Número de mulheres nos conselhos de administração deve crescer 50% em 2021

Estudo realizado pela ZRG Brasil, empresa global de Executive Search e consultoria em lideranças, indica um aumento de 50% na participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas neste ano. A ZRG ouviu 30 presidentes de conselhos de empresas de grande e médio porte de diversos segmentos, entre os meses de novembro e dezembro de 2020.

A constatação é de que existe uma forte intenção por parte dos executivos em ampliar o número de mulheres na composição dos conselhos das companhias, que passarão pela temporada de renovação dos boards nos próximos meses de março e abril.

Há também uma preocupação, segundo o levantamento, de aumentar outros índices de diversidade, como cor, etnia, orientação sexual, formação, idade, região, entre outros, no intuito de buscar mais variedade de ideias na construção de planejamentos estratégicos para os próximos anos.

"É uma tendência muito forte essa direção no caminho da diversidade. Temos percebido durante as nossas consultorias e avaliações 360º dos Conselhos das empresas que a tônica frequente é uma busca de entendimento e aprimoramento nas questões relativas a todo tipo de diversidade", afirma Denys Monteiro, CEO da ZRG Brasil.

"Trata-se de um processo importante e necessário nas empresas, que têm trabalhado fortemente nos últimos anos para garantir melhores condições de trabalho e, principalmente, para obterem um modelo de gestão mais diverso e inclusivo", complementa.

Os conselhos administrativos atuam no alinhamento de interesses entre gerência executiva, proprietários da companhia e colaboradores, realizando a supervisão dos trabalhos organizacionais e responsabilizando-se em guiar as estratégias de negócios. A estrutura tem, entre os objetivos, disseminar as boas práticas de governança corporativa e ampliar os procedimentos de transparência e ética nos procedimentos das empresas.

O executivo da ZRG alerta ainda que a prática de se avaliar o conselho de administração tem sido exigida pelo mercado e tenderá a ser cada vez mais comum entre as empresas. Segundo ele, essas avaliações são importantes para assimilar as expectativas e preocupações dos stakeholders e fomentar a confiança entre todos eles.

"Temos notado nas avaliações feitas pela ZRG que este processo é extremamente valorizado pelos conselheiros e conselheiras, pois por meio dele, reconhecem que a boa governança pode proporcionar grandes vantagens competitivas", observa Monteiro.