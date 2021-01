Premiações reconhecem grandes reportagens

Desde o seu primeiro ano de circulação, o caderno semanal

Empresas & Negócios teve reportagens premiadas em importantes distinções nacionais e locais. Esse reconhecimento reforça que o suplemento do Jornal do Comércio tem alcançado seu objetivo de apresentar temas econômicos relevantes do momento, com precisão, profundidade, seriedade e respeito aos leitores. Confira algumas das matérias premiadas ao longo de duas décadas.