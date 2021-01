Jornalismo econômico de qualidade

Uma das referências no jornalismo econômico do Rio Grande do Sul, o caderno Empresas & Negócios completou 20 anos de circulação no início deste ano. Em 8 de janeiro de 2001, com a primeira edição, o suplemento publicado às segundas-feiras pelo Jornal do Comércio deu início a uma trajetória marcada por reportagens com foco no mundo corporativo e econômico não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil e do exterior.

Passadas duas décadas, ao analisar o primeiro E&N, percebe-se que a economia mudou, mas os temas principais são os mesmos ainda hoje. É o caso da reforma tributária, cuja discussão neste ano deve deslanchar no Congresso Nacional após anos de promessas e mais promessas. Naquele longínquo 2001, um artigo assinado pelo economista Décio Pizzato já discutia a necessidade uma ampla revisão sobre a matriz tributária do Brasil, a fim de permitir mais investimentos das empresas e o crescimento sustentado da economia. Na matéria de capa, destaque para a repercussão de uma possível redução dos juros no mercado de capitais.

Desde então, assuntos como energia, inflação, varejo, agronegócio, comércio exterior, transportes, indústria e tecnologia encontraram, nas páginas do E&N, um espaço para informação jornalística de qualidade, que vai ao encontro das necessidades do nosso leitor. Em duas décadas, foram publicadas cerca de 1 mil edições do caderno.

Nestes primeiros dias de 2021, as contas públicas, a reforma tributária e o custo-Brasil continuam dominando o noticiário econômico - sem esquecer da vacina contra a Covid-19. A segunda-feira passada, 11 de janeiro, foi emblemática neste quesito: em apenas um dia, a Ford comunicou o fechamento de suas três fábricas no País (e a demissão de 5 mil trabalhadores) e o Banco do Brasil divulgou um plano para diminuir a rede de agências e reduzir o quadro funcional, notícias que afetaram o mundo corporativo.

O caderno se atualizou, mas sem perder o foco na informação. Desde o ano passado, o E&N publica a Reportagem Especial, com um texto aprofundado a respeito de temas vitais para o desenvolvimento do Estado, como veículos, agronegócio, calçados e vitivinicultura, entre tantos outros.

Nada disso seria possível sem uma equipe de jornalistas profissionais e especializados, prontos a contribuir com o caderno e cujo trabalho não termina nunca. Antes mesmo de publicar uma edição, já estamos com a próxima engatilhada. Esperamos seguir assim pelos próximos anos.