Investimento

Em "Princípios do Estrategista: O Bom Investidor e o Caminho Para a Riqueza", Felipe Miranda e Ricardo Mioto, da Empiricus, abordam o mundo dos investimentos de uma perspectiva abrangente, filosófica e compartilham seus conhecimentos com aqueles que desejam entender como funciona o mercado financeiro e pretendem investir de forma mais inteligente.

Através da obra, Miranda e Mioto compartilham com investidores experientes e novatos os princípios que norteiam o mercado, de forma que, mesmo que não atuem profissionalmente no mundo financeiro, possam encontrar os melhores destinos para os recursos que desejam investir. Para isso, eles lançam mão não apenas das próprias experiências e do que pensam os investidores mais bem-sucedidos da nossa época, mas também recorrem a filósofos, físicos, psicólogos, economistas, empresários, jornalistas e muitos outros, cujas histórias e insights têm o poder de expandir a visão de mundo de quem quer aumentar o patrimônio sem precisar confiar apenas nos caprichos da sorte.

O livro é dividido em capítulos que abordam desde as dificuldades dos investidores, e as respostas para driblá-las, até sugestões de como montar sua carteira de investimentos. Escrito em um texto dinâmico e de fácil compreensão, a obra é um convite para o leitor aprender a pensar o mercado.

Princípios do Estrategista: O Bom Investidor e o Caminho Para a Riqueza; Felipe Miranda e Ricardo Mioto; Editora Intrínseca; 320 páginas; R$ 59,90; Disponível em versão digital.

Produtos

Seja o leitor uma startup em estágio inicial, uma empresa em estágio de crescimento, uma empresa de longa data, o livro busca levá-lo para um novo nível de envolvimento com o cliente. Com histórias pessoais do autor, além de perfis de alguns dos mais bem-sucedidos gerentes de produtos e empresas de produtos movidos à tecnologia de hoje, a obra visa mostrar como superar seus próprios esforços de produto, criando produtos de tecnologia que seus clientes adoram.

Em "Inspirado", o líder de ideias de gestão de produtos, Marty Cagan, fornece uma master class de como estruturar, contratar em uma empoderada e eficaz organização de produtos e descobrir e entregar produtos de tecnologia que seus clientes adorarão. Com seções sobre agrupamento das habilidades e pessoas certas, descoberta do produto certo e abordagem de um processo leve, porém eficaz, os leitores podem pegar as informações que aprendem e imediatamente alavancá-las em suas próprias organizações, aprimorando seus próprios esforços de produtos.

Finanças

Realizar e receber pagamentos faz parte da vida de todas as pessoas e de todas as empresas. São atos essenciais para a conclusão dos inúmeros negócios que realizamos cotidianamente, dos mais simples aos mais complexos e, assim como o nosso viver, acompanham a evolução do mundo, que exige segurança, rapidez, facilidade, integridade e comodidade.

Em "Payments 4.0", Edson Luiz dos Santos e Luis Filipe Cavalcanti, renomados especialistas do mercado de meios de pagamento, trazem para leigos ou profissionais do setor, sua visão sobre a atualidade e as forças que estão transformando o mundo dos pagamentos e seus efeitos como a desmaterialização, digitalização e desintermediação. De forma didática, os autores analisam o comportamento das novas gerações de consumidores, a evolução do varejo para melhor atendê-los e fidelizá-los, refletindo sobre as tendências do mercado em um futuro próximo.

O leitor verá como é a indústria de pagamentos hoje, com a sua concorrência e a atuação dos agentes nas diversas escalas que a compõem (as empresas bandeiras, credenciadoras, subcredenciadoras e fornecedoras de tecnologia), os entrantes, regulação, formando um panorama cativante em uma linguagem que manterá os leitores em uma imersão instrutiva do começo ao fim.

Payments 4.0 - As forças que estão transformando o mercado brasileiro; Edson Luiz dos Santos e Luis Filipe Cavalcanti; Linotipo Digital; 269 páginas; e-book.