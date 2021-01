Alta temporada renova esperanças de cobrir prejuízos

Seja na Costa Doce ou à beira mar de cidades gaúchas, empreendedores, lideranças empresariais, políticos, trabalhadores e comunidade se declaram incapazes de projetar o que virá nos meses adiante. Apesar das incertezas sobre a alta temporada, investimentos são feitos e esperanças renovadas, afinal é difícil não atribuir aos meses de janeiro e fevereiro a capacidade de afastar as mazelas que ao longo de 2020 assolaram a todos.

Ao fazer isso, os empreendedores, grandes ou micro, buscam vislumbrar um aumento dos negócios capaz de cobrir os prejuízos acumulados em um ano no qual as vendas no varejo tiveram redução de 5% conforme a mais recente edição do Boletim da Receita Estadual, enquanto o faturamento do setor hoteleiro despencou 75% de acordo com as contas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul (ABIH-RS).

O desenho da crise no setor turístico ganha cores mais dramáticas com os números da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), que indicam o fechamento de 3 mil empresas do trade em 2020. Por si só esse dado ajuda a compreender a torcida de milhares de pessoas pela chegada da temporada de veraneio e a tradicional migração para as cidades litorâneas.

"O impacto foi violento, mas o segmento responde muito rápido e na mesma proporção do aumento do fluxo o empreendedor vai recontratar para atender a demanda e logo isso vai representar um aquecimento de toda a economia gaúcha", analisa o secretário Rodrigo Lorenzoni, titular da Sedetur.

A vice-presidente da ABIH-RS, Ivone Ferraz, corrobora a declaração do secretário ao afirmar que um terço das vagas extintas no setor hoteleiro gaúcho por causa da pandemia já foram reabertas nos últimos 30 dias. "A nossa expectativa é de o setor ter condições de recuperar perto de 70% das perdas acumuladas no ano", diz.

A propalada resposta rápida do trade turístico à crise se transforma em esperança para milhares de pessoas que perderam seus empregos durante 2020, especialmente nos três maiores municípios do Litoral Sul - Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul - onde 20.208 trabalhadores foram demitidos nos setores do comércio e serviços ao longo do ano, sendo que 2,7 mil permanecem sem trabalho de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Diante dessa realidade, até os últimos dias de novembro, informações sobre a grande procura pela locação de imóveis de temporada e hospedagem nas praias de São Lourenço do Sul, Rio Grande e Pelotas vazavam das imobiliárias e das recepções de pousadas e hotéis para animar o mercado de trabalhadores, comerciantes e prestadores de serviços e a possível invasão de turistas é vista pelas comunidades mais como benéfica do que como um risco.

"Acredito que a cidade vai estar lotada por toda a temporada movimentando nossa economia e principalmente o comércio, mas não vamos permitir aglomerações, além disso temos um dos melhores sistemas de saúde e alguns dos menores índices de contaminação da região, então, creio que não haverá problemas", diz o prefeito reeleito de São Lourenço do Sul, Rudinei Harter (PDT).

O cancelamento da agenda de eventos como o tradicional Réveillon com show pirotécnico, os shows da praia da Barrinha, as atividades do Verão Sesc e o fechamento do Camping Municipal são apresentados pelo prefeito como medidas tomadas para garantir o cumprimento do distanciamento social. Além disso, a prefeitura pretende manter uma campanha de conscientização dos visitantes para que respeitem os protocolos também nas praias.

Em Rio Grande, o novo prefeito Fábio Branco (MDB) participou, a convite do ex-prefeito Alexandre Lindenmeyer (PT), das reuniões semanais do gabinete onde foram definidas estratégias para o enfrentamento da pandemia. Apesar de adotar um discurso mais contido, garante que o tema do veraneio no Cassino foi recorrente nas discussões da transição dos governos. "Sabemos da importância do Cassino e vamos fazer um amplo diálogo com a sociedade baseado na preocupação com a saúde, mas trabalhando para não inviabilizar a economia. Vamos construir a melhor alternativa com responsabilidades mútuas", declara Branco.