Como você utiliza as informações na empresa?

Atualmente verificamos uma imensa produção de informação. No entanto, muitas organizações investem fábulas em tecnologias de informação que não parecem ter uma relação direta com o desempenho organizacional e continuam com problemas informacionais. Por quê?

Os executivos precisam aprender a fazer as perguntas: "De que tipo de informação necessito, sob que forma e quando?". As perguntas seguintes que as pessoas precisam aprender a fazer são: "A quem devo que tipo de informação? Quando e onde?"

O que acontece é que as organizações, muitas vezes, não prestam atenção à qualidade da informação necessária, e com isso trabalham ora com carência de informações ora com informações desnecessárias.

A informação essencial é aquela que contribui diretamente para com o negócio da organização e circula, dentro dela, de forma limpa (minimizando ao máximo o ruído e veiculação de informações desnecessárias), sistematizada, construindo uma linguagem entendida por todos e com o mesmo sentido de interpretação, e racional com processos de trabalho e sistemas informacionais que reproduzam tal racionalidade.

Uma economia baseada em informação caracteriza-se principalmente por dois fatores: a informação cada vez mais é a base para a competição; as necessidades do gerenciamento da informação devem acionar as alternativas tecnológicas.

Assim sendo, a informação afeta a estratégia tanto como um dado vital para o processo de planejamento, quanto como uma variável essencial da definição da estratégia.

A informação segundo Peter Druker é o recurso-chave, que cria, cada vez mais, o elo com seus colegas de trabalho, com a organização e sua "rede" e possibilita que os trabalhadores do conhecimento façam o seu trabalho.

As organizações atualmente são muito mais baseadas em informações, na exploração do potencial comercial e estratégico de dados, transformando em informações de inteligência para utilização na tomada de decisão diária do empresário. Reflita e Pense!!!