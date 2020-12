Fumo perde participação na renda do produtor

A fatia do tabaco na receita do produtor vem diminuindo. O percentual, que era de 75% em 2001, passou para 49% em 2019. Essa mudança no perfil das propriedades não é resultado de ação isolada ou um movimento recente, mas se acentuou a partir de 2017 e agora ganha novo impulso. A queda de braço entre agricultores e indústria em razão do preço na safra colhida neste ano e a pandemia vêm intensificando o processo de diversificação nas propriedades rurais que tradicionalmente produzem fumo.

A Covid-19 provocou uma alta na procura por alimentos saudáveis e contribuiu para a valorização e o aumento das exportações de proteína animal e grãos, pela demanda externa. Esses fatores, somados às estratégias mundiais para controle do tabaco e à mudança no perfil das famílias de produtores, faz a paisagem verde do tabaco ganhar novos contornos e cores. Cresce o espaço dedicados a outros cultivos e à criação animal.

Os dados da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) evidenciam a transformação econômica dos produtores filiados à instituição. Na safra 2017/2018, o tabaco respondeu por 53% da receita nas propriedades, participação que caiu para 49% nos dois ciclos seguintes. Já a produção vegetal, após alcançar 24% da renda em 2018/2019 com safra cheia, passou para 19% no atual ciclo em razão do mau tempo. O destaque neste ano foi a expansão do setor de proteína animal, que chegou a 32% da receita na atividade rural (veja quadro).

Segundo o presidente da Afubra, Benicio Albano Werner, o aumento de representatividade do setor de proteína animal neste ano, que alcançou quase um terço dos rendimentos, é explicado pela expansão do mercado de carnes, especialmente para exportações. Por outro lado, a estiagem impactou o volume da safra de grãos e a qualidade do tabaco. "Faltou chuva na terminação de folha (de fumo), o que reduziu qualidade e, consequentemente, receita", explica o dirigente.

"Para o agricultor se preservar de intempéries e garantir a segurança da propriedade, é necessário diversificar. Antes, muitos agricultores não produziam alimentos nem para consumo interno, e esse cenário está mudando", detalha Marines Bock, supervisora da Emater da microrregião de Santa Cruz do Sul e coordenadora do termo de parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) para diversificação ao tabaco. E complementa: "independentemente de cenário, falamos para o produtor ter várias fontes de renda. Seja agrícola ou não, como turismo, artesanato, ou mesmo fora da propriedade, quando um membro da família trabalha na cidade, por exemplo".

Além de proteger contra quebra de safra ou dificuldade comercial, a pulverização de rendimentos também ajuda em épocas de catástrofes e garante maior flexibilidade para aproveitar aumento de demanda de determinados produtos no curto prazo. Foi o caso deste ano. A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais preocupadas com a origem do que vai parar em sua mesa, o que levou os agricultores a aumentarem a produção de alimentos.

Marines explica que há uma procura maior por feiras e os mercados locais estão priorizando comprar de produtores de sua região, especialmente hortifrutigranjeiros. "Está em expansão a criação de pequenos aviários e a legalização de agroindústrias", conta, detalhando que só o Vale do Rio Pardo chegou a 100 agroindústrias formalizadas. "A diversificação cresceu e a tendência é ser cada vez maior. Em determinada época, somente os técnicos falavam sobre diversificação. Hoje, as próprias fumageiras estimulam", destaca a técnica da Emater.

Consumo menor pressiona a cadeia produtiva

Outro elemento é a dificuldade de sucessão nas propriedades. É comum os filhos preferirem se estabelecer na cidade, onde há oportunidades nas indústrias, no comércio e nos serviços. E, entre os que moram com os pais, alguns se mantêm na atividade e são mais abertos para a tecnologia, enquanto outros preferem plantar alimentos, mudando o perfil produtivo.

Essas regiões íngremes estão sendo abandonadas, detalha Werner, pois a idade média do trabalhador do campo está mais avançada. Hoje, há equipamentos que ajudam na lida, como plantadeiras e colheitadeiras de fumo, e é possível aumentar a área plantada em terras planas, diminuindo a exigência por mão de obra.

De acordo com o dirigente, a tendência, até pela redução de custos das empresas, é haver produtores com áreas mais planas, que podem aumentar resultado com custo menor. Pioneiro no cultivo de tabaco no País, até 2005 o Rio Grande do Sul produzia fumo em morros, cuja geografia exigia maior esforço físico do produtor.

O consumo de cigarros caiu 2% entre 2018 e 2019 no mundo, ainda assim são 5 trilhões de cigarros. Essa queda é resultado de uma pequena retração do consumo na China, destino de 40% da produção mundial.

O fator estiagem foi o grande vilão deste ano, ao afetar a qualidade do produto, mas as dificuldades na definição de preço já vêm ocorrendo há, pelo menos, cinco anos. Entre os motivos estão o excesso de matéria-prima disponível e a queda no consumo mundial de tabaco.

Tecnologia abre espaço para outros tipos de cultivo

As dificuldades com mão de obra para a lavoura de tabaco levaram a família Schimuneck, de Linha Tangerinas, no interior de Venâncio Aires, a buscar outra fonte de renda. Com a experiência positiva nas vendas do excedente da produção de milho, Marcos Antonio, 48 anos, e a esposa, Jussara, 44 anos, decidiram investir mais no cereal e começar a produzir soja.

"Sempre gostei de agricultura. Não tinha plantadeira, mas tinha trator, e estavam sobrando áreas na redondeza", relata o agricultor, que conta ainda com a ajuda do filho, Douglas, 19 anos, enquanto a caçula do casal, Milena, 8 anos, estuda. Foi então que a família passou a investir para não depender só do tabaco em razão dos problemas com a falta de empregados. "Vimos que soja e milho precisavam de pouca mão de obra", diz. Há 10 anos, quando decidiu plantar soja, o agricultor lembra que muitos na comunidade o chamavam de "louco" em razão da pequena área da propriedade, já que a soja, para garantir rentabilidade, precisa de mais hectares. Mas Schimuneck não apenas se manteve firme no propósito como arrendou terras, investiu e foi em busca de assistência técnica.

Além da propriedade de 13,5 hectares, onde consorcia tabaco, milho e soja, a família arrenda outros 30 hectares, destinados exclusivamente ao milho e à soja. "A vantagem de ter mais de uma fonte de renda é que, quando uma não traz retorno, consegue-se compensar com outra", alega Schimuneck.

Hoje, ele possui um pavilhão que abriga colheitadeira, dois tratores, plantadeira e graneleiro. "Tenho tecnologia de ponta, o custo é alto, mas vale a pena", afirma, explicando que presta serviços para terceiros quando as máquinas estão ociosas. Ano passado, construiu uma estufa contínua e comprou uma máquina de colher fumo. Praticamente só a família trabalha, com ajuda de um funcionário. Enquanto toda a produção de tabaco e de soja são comercializados, a maior parte do milho fica na propriedade para alimentar galinhas e porcos, além da produção de grãos e silagem.

Apesar de não depender exclusivamente do tabaco, Schimuneck esclarece que o fumo, cuja colheita está na fase final, ainda é o que traz o melhor resultado para a propriedade. No ano passado, com a seca, mesmo com perda de qualidade, a planta aguentou mais do que soja e milho, recorda o agricultor que planta fumo desde que jovem, quando morava com os pais.

"Trabalhei e investi sabendo que meu filho vai permanecer. Sei que são poucos os jovens que ficam no campo", lamenta, e sentecia: "Vai chegar uma hora em que o produtor será mais valorizado, porque muitas pessoas terão dinheiro, mas poderão não ter alimento para comer."