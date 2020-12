Empresários apostam na retomada da economia

Com indicadores mostrando o início da retomada, empresas gaúchas estão confiantes de que a economia voltará a crescer em 2021. Muitas delas, em seus respectivos segmentos - indústria, comércio e serviços - veem o próximo ano com otimismo, apesar da pandemia do Coronavírus, que ainda deve perdurar por algum tempo.

Para o diretor Comercial e de Marketing da Vipal Borrachas, Guilherme Rizzotto, ainda é difícil fazer prognósticos, visto que a situação, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, ainda está muito incerta. Contudo, a empresa - líder em fabricação de produtos para reforma de pneus na América Latina e uma das maiores do segmento no mundo - espera que o País se restabeleça e volte a decolar.

"Temos boas expectativas de que o mercado reaja no próximo ano, haja vista que os resultados já começam a dar sinais de recuperação nos últimos meses conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Igualmente, os demais modais logísticos também estão se reinventando para se tornarem cada vez mais eficientes, buscando se valer mais da tecnologia e fazerem mais com menos, o que também deve impactar o mercado em 2021", salienta.

Rizzotto lembra que 2020 proporcionou novos desafios e ensinamentos e que, aos 47 anos de mercado, a Vipal mantém uma visão disruptiva que lhe deu condições de entender este período como uma oportunidade para remodelar aspectos do seu negócio. "Temos consciência de que o momento exige adaptações e uma postura diferente. Desta forma, estamos aproveitando para compreender melhor como trabalhar com as tecnologias disponíveis e testar as possibilidades em nosso mercado através de uma maior interatividade, o que pode-se dizer não se tratar apenas de uma tendência, mas de algo que veio para ficar", afirma.

O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, espera que a retomada do crescimento em 2021 seja observada também em outros setores. Ele avalia que, com a aprovação da vacina de combate à Covid-19, o estímulo monetário oferecido pelo governo federal, as baixas taxas de juros e a demanda reprimida concorrem para que haja um crescimento de 3% no PIB em 2021. Para o executivo, os desafios serão manter a agenda de reformas e ajustes econômicos nos âmbitos federal, estadual e municipal, além de conter um avanço significativo da inflação e estabilizar a produção, já que estão faltando matérias-primas para atender à demanda.

Apesar da crise, há setores que vão muito bem, obrigado. Caso do investimento em imóveis de luxo, que permanece um bom negócio. O CEO da One Imóveis de Luxo, Cristiano Cruz, considera que a experiência de mercado e o recorde de vendas em meio à pandemia, levam a crer que o mercado imobiliário continuará em constante crescimento para a aceleração da economia no próximo ano. Segundo ele, "o novo padrão imobiliário deve-se à queda nas taxas de juros de financiamentos para a compra de imóvel. A conjuntura mundial deu espaço a um novo perfil de consumidor, que busca por melhor estilo de vida e qualidade de investimento. Os imóveis compactos perderam espaço para os mais amplos e confortáveis, que serão protagonistas de aquisições e do aquecimento do mercado", explica.

A tradicional marca Masson também aposta no mercado de luxo. Perto de comemorar 150 anos em 2021, está reposicionando sua marca no mercado. O CEO das Ópticas Masson, Gustavo Maia, afirma: "Estamos trazendo produtos de altíssima qualidade e desempenho aos nossos clientes, focando em parcerias comerciais com marcas renomadas do mercado de luxo como, Cartier, Bottega Veneta, Saint Laurent, Illesteva, Gucci, Tom Ford, Swarovski, entre outras. A Masson vem fazendo o seu dever de casa ano após ano, investindo muito no time e na melhoria da maturidade de gestão do negócio", destaca Maia, que sentencia: "Em 2021 construiremos um ano épico."

No entanto, nem tudo são flores. Ao mesmo tempo em que oportunidades são criadas, situações adversas também surgem. O CEO da Tarvos Partners, Roberto Martins, acredita que, a partir de 2021, os problemas gerados neste ano ainda serão enfrentados. "Neste cenário, as recuperações extrajudicial e judicial deverão ser muito utilizadas, pois dão folego para as empresas se reorganizarem internamente, ajustarem o endividamento nos prazos compatíveis com a capacidade de pagamento e se adaptarem à nova realidade de mercado", avalia.