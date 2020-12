A responsabilização civil é um tema em constante evolução e um dos mais complexos do ordenamento jurídico de qualquer país. No Brasil, não é diferente. Repassá-la para o direito ambiental e, mais ainda, para os direitos sociais, ampliando a cadeia de potenciais ofensores, constitui um desafio a mais para o intérprete, seja ele advogado, magistrado, membro do Ministério Público ou mesmo doutrinador.

Com o objetivo de aprofundar o tema da responsabilidade socioambiental das instituições financeiras no país, o professor de Direito Ambiental da FGV Direito Rio, Rômulo Sampaio, escreveu a segunda edição do livro "Fundamentos da Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras". A obra se trata de uma versão, ampliada e atualizada, de um estudo publicado em 2013 e, para elaborar a nova análise, o especialista se baseou em discussões internacionais sobre o tema.

Neste recente lançamento, o autor explica que a insegurança jurídica relacionada ao conceito de "poluidor indireto" causa o aprofundamento do tema à luz das clássicas teorias de responsabilidade civil. Segundo Sampaio, o protagonismo das instituições financeiras como indutoras do desenvolvimento e da sustentabilidade reflete na qualificação do potencial responsável indireto por danos socioambientais. Ao longo de 240 páginas, a obra simula diferentes cenários de responsabilização, fazendo o uso da teoria dos jogos, conduzindo um rigoroso e amplo estudo da jurisprudência nacional.

Fundamentos da Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras; Rômulo Sampaio; Editora FGV Direito Rio; 240 páginas; R$ 161,50; disponível em versão digital.

Investimento

O Mais Importante para o Investidor: Lições de um gênio do mercado financeiro; Howard Marks; Editora Edipro

Após quatro décadas ganhando destaque como um dos gestores que mais obteve retorno na Bolsa de valores americana, o economista e fundador da Oaktree Capital, Howard Marks, compartilha sua estratégia vencedora sobre como acertar na avaliação dos melhores papéis e aplicar o seu dinheiro de maneira inteligente, demonstrando o que há de mais importante entre os elementos essenciais para um bom investidor. "O mais importante para o Investidor: Lições de um gênio do mercado financeiro" reúne dicas para os mais experientes e também para quem está começando no mercado financeiro. O livro, que se tornou um best-seller instantâneo, serve de referência para grandes investidores mundiais, como Warren Buffet, Joel Greenblatt, Ray Dalio, entre outros. Reconhecido mundialmente por sua incrível habilidade no mercado de ações, Marks, que também é especialista em finanças, traz lições valiosas relacionadas à tomada de decisão e às gestões de risco, analisa com sabedoria os ciclos de mercado e mostra como é possível obter ótimos retornos por meio de uma estratégia calculada. Na obra, que conta com prefácio de Henrique Bredda, sócio da gestora Alaska Asset Management e um dos investidores de maior renome do mercado nacional, o autor descreve a chave para o investimento de sucesso, além de alertar sobre possíveis armadilhas que podem ocasionar a destruição do capital. O mais importante para o investidor: Lições de um gênio do mercado financeiro; Howard Marks; Editora Edipro; 208 páginas; R$ 75,00.



Biografia

Resenha O Homem que decifrou o mercado, de Gregory Zuckerman, Editora Alta Books

