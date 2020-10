Índices da B3 evidenciam as boas práticas corporativas

O investidor brasileiro não está preocupado apenas com o faturamento, a lucratividade, a rentabilidade das ações ou o valor de mercado das companhias nas quais investe. Cada vez mais, ele reconhece que a perpetuidade dos negócios e a capacidade de enfrentar desafios emergentes estão associados à adoção das melhores práticas sociais, ambientais e de governança, a chamada agenda ESG (do inglês, environmental, social and governance - ambiental, social e governança).

Tudo isso porque, na prática, essas iniciativas não são boas somente para as pessoas ou para o meio ambiente, mas potencializam resultados financeiros, constroem o futuro das organizações e acompanham as transformações globais. É nesse contexto que os índices de mercado da B3 ganham relevância - sobretudo, os que traduzem para o investidor a efetividade das boas práticas de gestão. Eles incluem empresas como as gaúchas SLC Agrícola e Lojas Renner, além de nomes como Cielo e Dell, para citar algumas.

Os índices são carteiras de investimento teóricas que reúnem um conjunto de ações de companhias que satisfazem determinados critérios. O mais conhecido deles é o Índice Bovespa (IBOV), relevante por concentrar as ações de companhias listadas na B3 que representam 80% das negociações realizadas no mercado de capitais brasileiro.

Em relação às práticas sustentáveis, o indicador de maior destaque é o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), lançado em 2005, sendo o quarto do tipo criado no mundo. Dessa forma, são construídos parâmetros que sinalizam para o mercado as companhias que se destacam em relação a características específicas e que abrangem aspectos que vão das negociações dos ativos no mercado à cultura das organizações.

Para as companhias, esses indexadores validam os compromissos assumidos e servem como reconhecimento em relação à consistência de suas práticas. O investidor, por sua vez, obtém um instrumento a mais para considerar em suas análises com o objetivo de potencializar a rentabilidade de sua carteira de investimentos e de reduzir a exposição ao risco.

Assim, investidores conseguem dar sentido objetivo àquelas boas práticas que, isoladamente, são difíceis de tangibilizar. Análises desse tipo não são novas. Por exemplo, a relação entre ambiente de trabalho e desempenho empresarial não só é presumível como constatada em estudos recorrentes feitos, há mais de 20 anos, pela consultoria Great Place To Work (GPTW), que, anualmente, ranqueia e premia as empresas com melhores práticas voltadas para a gestão de pessoas. Nessa análise de longo prazo, a performance média de companhias listadas na bolsa de valores consagradas com o selo GPTW é comparada com os resultados médios obtidos pelo mercado, por intermédio do Índice Bovespa.

"Percebemos que as boas empresas para trabalhar têm uma rentabilidade maior e, quando há crise, elas também caem, mas se recuperam mais rápido", salienta a diretora executiva do GPTW no Rio Grande do Sul, Kelly Bittencourt. "O que o GPTW avalia, essencialmente, são as relações de confiança, que se refletem em resultados de negócios, em maior engajamento das pessoas, em menos afastamentos por questões de saúde e em um maior índice de inovação."

Valorizado como um dos principais instrumentos de diagnóstico da cultura organizacional, o GPTW avalia nove dimensões nas empresas, abrangendo as ações adotadas para inspirar funcionários, a comunicação ao falar (de forma transparente) e ao escutar (com sinceridade), o reconhecimento pelo bom trabalho, os programas de desenvolvimento pessoal e profissional, o cuidado com as pessoas, a contratação com foco na cultura da empresa, a celebração das conquistas e o compartilhamento dos resultados.

Quando as práticas nessas diferentes frentes estão muito bem alinhadas, a capacidade de resposta das organizações a uma série de desafios é melhor, configurando uma relação de ganha-ganha. "Para o colaborador, um excelente lugar para trabalhar é uma empresa em que ele confia nas pessoas para quem trabalha, tem orgulho do que faz e desenvolve um bom relacionamento com todos", finaliza Kelly.