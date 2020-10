"Como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados? Os 10 Mandamentos da LGPD" oferece um framework prático, comprovado e eficaz, que promove um processo rápido na implementação dos mecanismos de controle recomendados, envolvendo todas as áreas de empresas. Especialista da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito dos negócios, Fernando Marinho aborda dez tópicos que devem ser observados pelas empresas que desejam conduzir um Projeto de conformidade à LGPD e ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR).

Por que ter Os 10 Mandamentos da LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar. A sociedade moderna está cada vez mais dependente da Tecnologia de Informação, que precisa ser sustentada por mecanismos de Segurança de Informação eficientes e eficazes para garantir a privacidade de dados e informações. Uma vez que a organização esteja em conformidade, ela só poderá se relacionar com outras em igual situação, sob pena de não conformidade.

Mas não serão as penalidades que vão obrigar as empresas a se adequarem: as penalidades surgem apenas nas exceções, quando ocorrem vazamentos de dados. O que deve orientar essa cultura é a vulnerabilidade jurídica que as empresas passam a ter, expondo-se a riscos de processos judiciais e pagamento de indenizações por conta de ações judiciais oportunistas.

Como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados? Os 10 Mandamentos da LGPD; Fernando Marinho; Editora Altas; 208 páginas; R$ 69,00; disponível em versão digital.

Empreender

Resenha Sonhe, Acredite e Faça, de Edmar, Leandro e Leonardo Castelo, Editora Gente

Reprodução

Seu Edmar e seus filhos, Leonardo e Leandro Castelo, começaram vendendo produtos de limpeza em uma Kombi velha, mas, poucos anos depois, se tornaram donos de uma das maiores empresas varejistas de produtos de limpeza e de uma das principais holdings de franquias do Brasil. E isso só foi possível porque eles nunca desistiram de seu sonho.

Em "Sonhe, acredite e faça", esses três homens nos ensinam que, por mais difícil que pareça a jornada do empreendedorismo, todos podemos desbravar esse caminho. O segredo está em sonhar grande, acreditar naquilo que quer e, acima de tudo, fazer acontecer. Além de mostrar como conseguiram fazer a empresa e a vida darem um salto em direção ao sucesso, os autores trazem lições de 14 mentores ligados ao ecossistema do empreendedorismo, como Dorival Oliveira, vice-presidente de franquias do McDonald's, Rony Meisler, CEO do Grupo Reserva e Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

Na obra, o leitor também aprenderá a importância de passos como não parar de estudar nunca e absorver o conhecimento de mentores transformadores, estruturar uma metodologia de vendas que permita um crescimento exponencial, treinar e motivar sua equipe para alcançar resultados de alta performance, identificar os modelos ideais de expansão do seu negócio e aproveitar as boas ideias e operar com insights poderosos.

Sonhe, acredite e faça; Edmar Castelo, Leandro Castelo e Leonardo Castelo; Editora Gente; 192 páginas; R$39,90; disponível em versão digital.





Escolhas

Resenha A Riqueza da Vida Simples, de Gustavo Cerbasi, Editora Sextante

Reprodução

Uma vida rica pressupõe a realização de sonhos. Se o leitor não está alcançando nada do que sonhou, talvez precise rever o seu estilo de vida. Em "A riqueza da vida simples", Gustavo Cerbasi, autor com 16 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos, usa toda a experiência adquirida ao longo de 20 anos dedicados à educação financeira para propor um novo modelo de construção de riqueza, baseado em escolhas sustentáveis.

Em vez de abrir mão de qualidade de vida para manter um padrão incompatível com a sua realidade, o autor propõe reduzir os custos fixos, adotar o minimalismo e ter fartura apenas do que é genuinamente importante. O foco é na redução das ineficiências relacionadas ao padrão de vida. Não se trata de poupar centavos, mas de fazer mudanças estruturais que deixem sua vida financeira menos engessada.

Cerbasi apresenta o projeto de sua casa inteligente e auto sustentável, discute os desafios da sociedade frente ao desperdício e aponta caminhos para quem busca mais equilíbrio e liberdade tanto no presente quanto no futuro. Aqui, o leitor vai aprender a ter planos para se blindar contra o aumento dos gastos, tanto a inflação como o encarecimento da vida imposto pela idade, repensar o tamanho e o valor do imóvel onde vive ou do carro que possui, estudar para fortalecer sua empregabilidade e sua motivação para o trabalho, reavaliar seus planos com frequência e melhorar seus investimentos e a priorizar a concretização de sonhos.

A riqueza da vida simples; Gustavo Cerbasi; Editora Sextante; 176 páginas; R$ 39.90; disponível em versão digital.