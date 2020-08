Clube da Sopa distribui marmitas e solidariedade a comunidades da Capital

O agravamento da crise social e econômica tem movimentado um grande número de ações solidárias desde a chegada da Covid-19. O Clube da Sopa é mais uma delas, que vem auxiliando pessoas no que há de mais básico, a alimentação. Criado por servidores da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), o grupo, desde abril, reúne todos os sábados amigos e familiares no salão do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS) para preparar alimentos que serão distribuídos a famílias em vulnerabilidade presentes em comunidades de Porto Alegre.

Dez pessoas do Clube da Sopa se reúnem semanalmente no espaço localizado na rua Marcílio Dias, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. No total, o grupo conta com cerca de 50 voluntários, mas, a fim de evitar aglomerações e não sobrecarregar os participantes, eles se revezam a cada sábado. Hoje, já são preparadas em torno de 300 marmitas, número que cresceu devido ao aumento da produtividade do grupo. São distribuídos alimentos como arroz ou massa com guisado, arroz com linguiça, com feijão e massa com linguiça, além de complementos como bolacha e refrigerante para as crianças.

De acordo com o eletricista da CEEE e idealizador do projeto, Sergio Luiz dos Santos Rodrigues, após as primeiras entregas, o grupo percebeu que o Centro de Porto Alegre estava sendo atendido por muitas iniciativas. "Os moradores de rua nos relataram que parece Natal, devido à tamanha solidariedade das pessoas e dos grupos", conta.

Por este motivo, eles decidiram voltar os seus esforços para as comunidades. Hoje, então, são basicamente quatro atendidas pelo projeto, a Vila Esmeralda, de Belém Velho-Rincão, a Ocupação Vila Maria, de Camaquã, o Beco do Buda, localizado na Estrada Chapéu do Sol e a Ocupação Baronesa, na Cidade Baixa.

Percebendo o crescimento no número de interessados em participar do Clube da Sopa, o grupo teve a ideia de criar uma franquia, disponibilizando outro espaço para as suas atividades. Segundo Rodrigues, já houve um contato com um escritório de contabilidade para a criação de um CNPJ, a fim de viabilizar a formação de uma associação. "O que começou de forma despretensiosa, hoje, está se tornando um trabalho muito sério", diz.

Em razão disso, os voluntários procuram seguir algumas diretrizes. O idealizador do projeto destaca que o O Clube da Sopa não é um espaço político e está aberto a todos aqueles que queiram exercer a solidariedade. O único objetivo é ajudar quem mais precisa neste momento. Ele afirma que, quando todos tiverem esse espírito, eles esperam abrir outra sede, expandindo o atendimento a mais comunidades.

Além da distribuição de alimentos, o projeto se dispõe também a ajudar de outras maneiras quem necessita. A partir das demandas dos líderes das comunidades, o projeto vai atrás de doações para procurar atendê-las, sendo um mediador entre os doadores e as famílias em vulnerabilidade social.

Assim, já foram arrecadados e doados kits de higiene, com máscara, escova e pasta de dentes, papel higiênico e sabonete, cobertores, roupas, cestas básicas e, até mesmo, materiais de construção. Uma das grandes colaborações do Clube da Sopa foi no desenvolvimento da primeira creche no Beco do Buda em parceria com o Projeto Valentes de Davi, que tem como objetivo auxiliar crianças carentes e moradores de rua. Rodrigues afirma que foram arrecadados mais de R$ 6 mil em material de construção para a obra, além de serem doadas geladeira, microondas, forno elétrico, móveis e lousas.

Os eletricistas da CEEE participantes do projeto ainda colaboraram fazendo a parte elétrica da creche. Agora, eles estão a procura de voluntários para atuar no espaço como professores, por exemplo. "A intenção do Clube da Sopa é não somente suprir a fome como também dar um apoio social para aquelas pessoas que têm a sua profissão. Se a pessoa não quer doar dinheiro, ela pode doar a sua força de trabalho. A sua sabedoria", acrescenta. Ainda não há previsão para a inauguração da creche, que vai atender em torno de 50 crianças.

Para conhecer ou participar da iniciativa como voluntário ou como colaborador, basta entrar em contato pela página do projeto no Facebook, onde as demandas são colocadas nas segundas-feiras, ou pelo telefone (51) 99745.9458. De acordo com Rodrigues, os alimentos ainda são a principal demanda.