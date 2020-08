Muita gente fala sobre como é bom ser empresário, mas Ben Horowitz diz sem papas na língua como é difícil dirigir uma empresa. Em "O lado difícil das situações difíceis: Como construir um negócio quando não existem respostas prontas", o cofundador da Andreessen Horowitz e um dos empreendedores mais respeitados e experientes do Vale do Silício, conta a história de como ele mesmo fundou, dirigiu, vendeu, comprou, geriu e investiu em empresas de tecnologia, oferecendo conselhos essenciais e normas de sabedoria prática para ajudar os empreendedores a resolver os problemas mais difíceis, aqueles de que as faculdades de administração não tratam.

Horowitz escreve sobre as experiências e as boas ideias que acumulou em sua carreira de estudante de ciências da computação, engenheiro de software, cofundador, diretor-executivo e investidor num blogue cujo público leitor chega a quase 10 milhões de pessoas. Grande fã de rap, ilustra as lições empresariais com letras de suas músicas favoritas e fala a verdade nua e crua sobre os assuntos mais espinhosos, desde como demitir um amigo até saber o melhor momento para vender a empresa.

A experiência e perícia de Horowitz o tornam um dos líderes mais importantes não somente do Vale do Silício, mas também da economia global do conhecimento.

O lado difícil das situações difíceis: Como construir um negócio quando não existem respostas prontas ; Ben Horowitz; Editora WMF Martins Fontes; 312 páginas; R$ 49, 90; disponível em versão digital.