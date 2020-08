Como conhecer a si e aos outros, gerar conexões poderosas e obter resultados extraordinários? Como seriam seus resultados pessoais e profissionais se o leitor pudesse compreender melhor as pessoas que o cercam, entender o que as motiva a agir e ainda soubesse como se comunicar com elas de maneira mais profunda e eficaz? Todos temos algum motivo pelo qual queremos decifrar e entender o outro. No entanto, a maior parte das pessoas está perdida, criando expectativas irreais sobre o comportamento das outras, simplesmente por não conseguir entendê-las.

"Decifre e influencie pessoas: Como conhecer a si e aos outros, gerar conexões poderosas e obter resultados extraordinários", de Paulo Vieira e Deibson Silva, é a oportunidade para conhecer ferramentas que desvendam o perfil de cada indivíduo, ajudando-o a descobrir, desenvolver e aproveitar o potencial máximo de todos aqueles que o cercam. O leitor aprenderá como decifrar as pessoas analisando as características delas.

Uma obra para aqueles que querem educar os filhos com menos conflitos, gestores que almejam melhorar os resultados de suas equipes, cônjuges que desejam viver em harmonia como casal, empresários que querem ter grandes resultados colocando as pessoas certas no exercício das funções certas.

Decifre e influencie pessoas: Como conhecer a si e aos outros, gerar conexões poderosas e obter resultados extraordinários; Paulo Vieira e Deibson Silva; Editora Gente; 246 páginas; R$ 39,90; disponível em versão digital.