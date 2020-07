Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Nos últimos 25 anos, Seth Godin inspirou milhares de empresários, líderes e fãs de todas esferas sociais. Em "Isso é Marketing: Para ser Visto é Preciso Aprender a Enxergar", ele oferece uma visão do núcleo de sua sabedoria de marketing em um pacote acessível e atemporal. No centro da sua abordagem está uma grande ideia: grandes profissionais de marketing não usam os consumidores para resolver o problema da empresa. Eles usam o marketing para resolver os problemas de outras pessoas. Eles não fazem apenas barulho; eles tornam o mundo melhor.

Segundo a obra, o marketing poderoso tem como base a generosidade, a empatia e o trabalho emocional. Aprenda a identificar o menor público viável. Construa confiança e permissão com o seu mercado. Adote as narrativas que seus fãs já usam. Encontre a coragem de criar e liberar a tensão. E acima de tudo, dê às pessoas as ferramentas e histórias que elas podem usar para alcançar seus objetivos.

É hora de parar de mentir, de enviar spam e se sentir culpado pelo seu trabalho. É a hora de parar de desperdiçar dinheiro com atenção roubada que não valerá a pena em longo prazo. É o momento de começar a aprender a enxergar para você ser visto. Este livro visa mudar as perguntas que o leitor faz, as coisas que percebe e, acima de tudo, o trabalho que pode fazer.

Isso é Marketing: Para ser Visto é Preciso Aprender a Enxergar; Seth Godin; Editora Alta Books;288 páginas; R$ 54.90;disponível em versão digital.

Por dentro da Alibaba, de Porter Erisman, Editora Benvirá

Em setembro de 2014, uma empresa chinesa de que poucos ocidentais haviam ouvido falar fez a maior entrada na Bolsa de Valores de Nova York da história um IPO maior que o do Google, do Facebook e do Twitter juntos. O Alibaba, que então passou a dominar o e-commerce mundial, ficara quase que escondido do restante do planeta por quase dez anos, mas o que pouca gente sabe é que nesse período a empresa controlava o comércio eletrônico na China e cultivava uma base de clientes maior que a da gigante Amazon.

Como o Alibaba se tornou tão poderoso? E quem foi o homem responsável por essa revolução? Em "Por dentro do Alibaba", Porter Erisman, um dos primeiros funcionários ocidentais da empresa e chefe da área de relações públicas e marketing internacional entre 2000 e 2008, mostra como Jack Ma, um chinês que dava aulas de inglês e foi reprovado duas vezes nos exames de admissão para a universidade, saiu do anonimato e fundou o Alibaba, que passou de uma pequena startup a uma das maiores empresas do mundo.

Porter conta histórias de como o Alibaba superou a grande bolha das empresas pontocom, lidou como as rígidas barreiras impostas pelo governo chinês, enfrentou o eBay e o Google e se reergueu depois de seguir péssimos conselhos de especialistas estrangeiros.

Por dentro do Alibaba: Como a maior empresa de e-commerce do mundo está mudando os rumos dos negócios on-line; Porter Erisman; Editora Benvirá; 240 páginas; R$ 37,00; disponível em versão digital.





Aperte o F5, de Satya Nadella, Editora Benvirá

Transformação. Essa é a palavra-chave que permeia todas as páginas deste livro. "Aperte o F5" aborda tanto a transformação pessoal pela qual passou Satya Nadella, atual CEO da Microsoft que sucedeu Steve Ballmer e Bill Gates e teve que aprender a ser líder, quanto todas as mudanças de valores e estratégia de uma das empresas mais conhecidas e renomadas do mundo.

O livro aborda a transformação tecnológica que estamos prestes a vivenciar: inteligência artificial, realidade mista e computação quântica, que prometem alterar completamente as relações entre pessoas e máquinas. Como a humanidade lidará com essas mudanças? Será que a desigualdade vai ser eliminada ou vai se agravar ainda mais? Qual o papel da Microsoft nesses tempos de inovação? E qual o papel do próprio Nadella como líder da empresa que pode revolucionar nossa vida?

A obra conta a história da contínua transformação da Microsoft, além de revelar sua jornada pessoal, da infância na Índia ao topo de uma das mais poderosas organizações do mundo. Para ele, pessoas, empresas e sociedade podem e devem apertar o F5, sempre se atualizando e transformando suas ideias e objetivos ao longo do tempo. O livro traz as reflexões de um improvável mas dedicado líder em busca de melhorias para ele próprio, para a Microsoft e para a sociedade.

Aperte o F5: A transformação da Microsoft e a busca de um futuro melhor para todos; Satya Nadella; Editora Benvirá; 264 páginas; R$ 42,00; disponível em versão digital.