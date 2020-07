Meditação reduz a ansiedade e potencializa a criatividade

Aprender uma nova forma nova de fazer as coisas, se reinventar, pivotar negócios, criar soluções para se manter relevante no mercado. Estes têm sido os desafios ainda mais sensíveis aos empreendedores e gestores de negócios desde que começou a pandemia da Covid-19.

Uma missão que exige clareza de visão das oportunidades e dos riscos, criatividade e ímpeto transformador. Perfeito até aqui, certo? Mas como alcançar essas habilidades necessárias para lutar, diante de um cenário que muitas vezes nos paralisa pelo medo e potencializa a ansiedade?

Parar por alguns segundos, respirar profundamente, relaxar e manter a mente distante de pensamentos nunca fez tanto sentido como nos dias atuais. E adivinha quem é uma aliada para isso? A Meditação, uma ferramenta importante para nos ajudar a manter o foco, aumentar a nossa capacidade de concentração, regular as emoções e abrir espaço para a criatividade e o raciocínio lógico.

As pessoas costumam ficar surpresas com os efeitos que 15 minutos por dia de Meditação podem ter na nossa vida. É como se pudéssemos treinar a mente para conseguir desligar um pouco de todos esses inputs que recebemos durante o dia, e focar no essencial. Quanto mais praticamos, mais conseguimos nos colocar no momento presente, e quando nos focamos no aqui e no agora, evitamos ser capturados por pensamentos sobre o futuro, que é o que muitas vezes gera a ansiedade.

Quem aí está se sentindo desgastado com o trabalho em home office? Para cada indivíduo na Terra é criado hoje em dia 1,7 MB de dados por segundo, de acordo com levantamento do site Data Never Sleeps.

Vivemos em constante estado de alerta, tendo que gerenciar as expectativas profissionais e pessoais. Por isso, é ainda mais importante buscarmos caminhos para levar um pouco de calmaria à nossa mente. Algo que, aliás, está totalmente conectado com as demandas do presente e do futuro das empresas.

Pessoas motivadas, criativas, inovadoras, colaborativas e engajadas são essenciais para avançarmos, especialmente neste momento de tantos desafios. A cultura da qualidade de vida tem que ser algo intrínseco das corporações, e não projetos de exceção, se elas quiserem atrair e manter os seus talentos. Os indivíduos vão, cada vez mais, buscar destinos de trabalho de bem estar.

As corporações com um mindset inovador, que estão à frente do mercado, já apostam na Meditação, especialmente do Vale do Silício (EUA), como Google, PayPal e Linkedin. Muitas incorporaram essa prática aos seus programas de bem-estar.

Aos poucos, com a prática da Meditação, passamos a sentir aquela sensação da paz inabalável. Ao mesmo tempo que essa ferramenta nos ajuda a buscar um caminho de espiritualidade e fé, também é uma bela forma de ajudar a aliviar o estresse. Aceitamos o que está acontecendo, exercitamos o autoconhecimento e, com tudo isso, fazemos escolhas mais conscientes para a nossa vida.

Existem diversos tipos de Meditação; com mantra ou sem, ortodoxa ou não, em silêncio ou guiada, de autorreflexão ou autoquestionamento. O importante é experimentar e sentir os efeitos positivos disso no seu dia. Vamos começar a Meditar?