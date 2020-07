Em um tempo no qual a maioria dos empreendimentos precisou ressignificar sua atuação e até migrar para o ambiente digital, a obra de Dale Carnegie "Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital" traz boas reflexões sobre a matéria prima das redes sociais, os relacionamentos. Como os negócios geralmente são o espelho de seus administradores, as táticas de influência propostas pelo autor podem ser implementadas em âmbito individual e profissional.

O livro é uma edição atualizada e expandida do clássico "Como fazer amigos e influenciar pessoas" lançado pelo autor em 1936. A nova edição relembra aspectos já mencionados na obra anterior porém atualiza as ideias de Dale, que mesmo após atravessar décadas, ainda seguem relevantes. Recheado de exemplos que contextualizam os ensinamentos de Carnegie, a edição contemporânea da ainda mais destaque para a comunicação, guiando o leitor à conquista da influência sólida e duradoura, fruto da criação de um vínculo com o outro.

O autor prioriza o respeito, por si mesmo e pelo outro, como forma mais eficaz de construir uma influência. O que para Dale Carnegie está refletido na premissa de que o sucesso de alguém está intrinsecamente atrelado ao impacto que causa nos outros, o que faz com que os ensinamentos propostos pela obra, tais como: não criticar, condenar ou reclamar e buscar falar sobre assuntos importantes para o desenvolvimento pessoal de todos.

Como Fazer Amigos E Influenciar Pessoas Na Era Digital; Dale Carnegie; Editora Sextante; 229 páginas; R$ 35,10; disponível em versão digital.

Comunicação

Comunicação não-violenta - Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais; Marshall B. Rosenberg; Editora Ágora

/REPRODUÇÃO/JC

Com o isolamento social e o home office permeando a maioria das nossas relações inter-pessoais, a compreensão e a empatia pelo próximo se tornam fundamentais para a manutenção de relacionamentos pessoais e profissionais saudáveis. Está é justamente a temática abordada pelo livros 'Comunicação Não - Violenta - Técnicas Para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais', escrito pelo psicólogo norte-americano Marshall B. Rosenberg.

A obra fala sobre uma técnica de comunicação estruturada por Rosenberg, já que para o autor: "a maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos". A partir da ideia de que toda violência é consequência de uma necessidade não compreendida e atendida, Rosenberg demonstra como criar diálogos eficazes e que possibilitem entender necessidades e sentimentos.

Essa compreensão interior é a porta de entrada para uma comunicação mais empática, segundo o autor. A obra ainda explora temáticas como comparação entre pessoas e a forma como julgamos o outro para a manutenção dos nossos próprios valores corrompidos. A narrativa explora de forma profunda e reflexiva as relações estabelecidas e normalizadas na atualidade e é um instrumento de crescimento pessoal.

Comunicação não-violenta - Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais; Marshall B. Rosenberg; Editora Ágora; 338 páginas; R$ 70,80; disponível em versão digital.

Ressignificar

Oportunidades disfarçadas - Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades; Carlos Domingos; Editora Sextante

/REPRODUÇÃO/JC

Em todo o mundo empreendedores estão sofrendo com os efeitos da pandemia, seja pela queda das vendas, pela dificuldade de adequação às demandas do período ou pela insegurança com o futuro do próprio negócio. O livro "Oportunidades Disfarçadas - Histórias Reais de Empresas que Transformaram Problemas em Grandes Oportunidades", escrito por Carlos Domingos apresenta histórias de empresas que encontram, na dificuldade, soluções que mudaram o rumo dos seus negócios.

A obra é o resultado de mais de sete anos de apuração e anos de artigos publicados no Jornal Valor Econômico. O livro apresenta a história de 200 cases de empresas e pessoas que revolucionaram seus respectivos nichos, algumas das companhias mencionadas no livro são: Lacoste, Avon, McDonalds, Nike e P&G. A narrativa discute adversidades rotineiras como concorrência acirrada, problemas com clientes, problemas pessoais e de equipe, além de dificuldades do mercado. A partir dos entraves enfrentados pelas empresas, o texto traz dicas para o ambiente empresarial e a vida privada.

A leitura é motivacional e didática, mostrando como grandes crises foram vencidas e transformações feitas. E é através da variedade de casos que Domingos incita o olhar crítico e atento aos problemas enfrentados ao longo da trajetória profissional e pessoal.

Oportunidades disfarçadas - Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades; Carlos Domingos; Editora Sextante; 254 páginas; R$28,90; disponível em versão digital.