ADMINISTRAÇÃO

Em "Um novo jeito de trabalhar", Laszlo Bock apresenta os bastidores do Google, revelando detalhes sobre os processos de recrutamento e seleção, as ferramentas de gestão e avaliação de pessoas e o foco na cultura da empresa. Tudo isso a faz ser reconhecida por inúmeras vezes como um empregadora excepcional, inclusive como a melhor empresa para se trabalhar nas diversas nações em que está presente.

Como vice-presidente de Operações de Equipes do Google, o autor da obra, responsável por liderar durante 10 anos todas as operações ligadas a pessoas na empresa de serviços online e software, realizou uma grande investigação sobre como a filosofia certa de trabalho é capaz de atrair os maiores talentos e garantir que eles se desenvolvam, sejam bem-sucedidos e estejam felizes. Em 2010, foi eleito o Executivo de Recursos Humanos do Ano pela revista Human Resource Executive.

Repleto de exemplos de ações que melhoraram o desempenho e a satisfação dos funcionários, o livro apresenta princípios que podem ser colocados em prática quer sua equipe tenha uma ou milhares de pessoas. Contrate apenas pessoas melhores que você em alguma coisa, não importa quanto tempo isso leve; não confie somente no instinto, use dados para prever e moldar o futuro; faça da transparência o padrão e esteja aberto para receber feedback; aprenda com os melhores funcionários - e também com os piores; tire o poder dos gerentes e confie em seu pessoal.

Um novo jeito de trabalhar; Laszlo Bock; Editora Sextante; 368 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.