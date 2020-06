Cestas oportunizam o acesso à cultura

O acesso à cultura tem sido cada vez mais restrito desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com o fechamento de cinemas, museus e teatros devido à necessidade de isolamento social, as pessoas têm se voltado para as diferentes formas de acessar conteúdos culturais, seja através de filmes e museus online, ou, ainda, pela leitura.

Essa realidade, porém, é diferente nas diversas comunidades periféricas de Porto Alegre, onde a falta de recursos, acentuada durante a pandemia, limita a população a direcionar o seu dinheiro para suas necessidades básicas, como a saúde e a alimentação. Somente, então, se houver espaço no orçamento, é que parte dessa renda pode ser destinada a outra finalidade. Pensando nisso, o Centro de Integração de Redes Sociais e Culturas Locais (Cirandar), organização social que desenvolve programas e projetos pautados na educação e formação de leitores, lançou a campanha das Cestas Culturais.

A ação abrange 12 comunidades da Capital, como as do Chocolatão, do Morro Santana, da Lomba do Pinheiro e da Restinga, distribuindo 1500 cestas para 500 famílias entre os meses de junho e agosto. Dentro das cestas, além de alimentos, kits de higiene e produtos de limpeza, estão presentes livros, brinquedos e um jornal comunitário do Cirandar, que apresenta a comunidade do Chocolatão, onde está localizada uma de suas bibliotecas, e também o trabalho desenvolvido pela instituição.

Além disso, está sendo disponibilizado para aquelas famílias interessadas, e que possuem acesso, mesmo que mínimo, à internet, um conteúdo digital através do Whatsapp com dicas de livros, filmes, brincadeiras para serem feitas com as crianças, trechos de livros e poesias. Segundo a coordenadora institucional do Cirandar, Márcia Cavalcante, essa é uma forma de oportunizar um contato com a cultura, ajudando a enfrentar, de forma mais leve, o momento atual.

Márcia ressalta, no entanto, a preocupação do grupo em não mandar conteúdos muito pesados, levando em consideração a limitação de internet nas comunidades, onde há famílias, por exemplo, que acessam o serviço somente durante uma parte do mês devido ao término dela após este período. Para isso, a equipe do Cirandar, através do contato com artistas parceiros, editoras e sites especializados, tem procurado um material adequado para enviar aos moradores. "Às vezes é um card, uma fotografia, um texto. Nós vamos diversificando", diz. "A adesão tem sido super boa".

Nos grupos de Whatsapp, os organizadores ainda aproveitam o espaço para enviar informações de saúde a respeito da Covid-19 e também de períodos de vacinação. Foi assim que os membros da instituição solicitaram às famílias que estivessem usando máscaras no momento da primeira entrega das cestas culturais, procurando também ter o cuidado de higienizar as mãos tanto de quem entrega quanto de quem recebe.

O conteúdo reunido é disponibilizado na rede social em cinco momentos ao longo da semana. A partir de julho, estará disponível no site do Cirandar para que outras comunidades não atendidas e pessoas interessadas possam acessar.

Foi no mês de maio que as famílias escolhidas foram cadastradas no projeto. A escolha ocorreu a partir da parceria do Cirandar com os serviços de assistência social e com instituições sociais dos diferentes territórios. Juntos, eles identificaram na sua comunidade quais eram aquelas pessoas que viviam nas situações mais precárias, especialmente em um momento em que muitas delas têm poucas alternativas de garantir uma renda.

Por ser uma ação que promove a cultura, a campanha das cestas culturais não deixou de contemplá-la. Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e com o Sindicato dos Artistas (Sated), foi distribuído um conjunto de 40 cestas para artistas moradores do centro da cidade que também estão em vulnerabilidade social. "Durante todos esses 11 anos de trabalho, muitos artistas doaram seu talento pra nós. Achamos que era justo neste momento que eles tivessem nosso apoio", explica Márcia.

A próxima entrega das cestas será realizada no início do mês de julho, nos dias 1, 2 e 3, para as mesmas comunidades, mantendo assim, um acompanhamento das famílias. O Cirandar, entretanto, tem o intuito de continuar realizando ações como esta. Por esta razão, a instituição segue a procura de parceiros para somar nesse projeto, a fim de atender também aqueles que ainda não foram contemplados.