Segurança de dados com contrato mensal já é realidade

Há algum tempo, quando se falava de proteção de dados e informações de imprensas, surgia o temor de altos custos de um sistema que necessitava de uma longa contratação para manutenção. Esse é um dos fatores que afasta as empresas de soluções que são de grande utilidade e necessidade, diria, para o bom funcionamento de seus sistemas internos e até mesmo para proteger sua rede. A novidade é que esse não precisa mais ser um motivo de preocupação, com as últimas empreitadas do mercado de tecnologia, já é possível realizar a contratação de serviço mensal de monitoramento e proteção de servidores internos voltados para o meio empresarial.

A função é excelente neste período em que vivemos os desdobramentos de uma pandemia mundial, com queda de lucro em muitos setores, e permite ainda que nenhum dado importante seja exposto a ações indesejáveis. O custo é muito inferior à contratação de um serviço contínuo, claro, mas segue com as mesmas diretrizes de funcionamento e qualidade, em que o suporte é oferecido com o mesmo padrão.

Enquanto profissional de T.I. há 20 anos, acredito que a solução seja inovadora na medida que vai permitir que empresas pequenas, médias e até mesmo grandes, solicitem o monitoramento eficiente de suas informações com um custo que está dentro de sua realidade mensal, além de entrar em custos que giram junto com a empresa. Outro benefício é a eficiência para aquelas empresas que optaram por transformar seus serviços em modalidade remota durante a pandemia, necessitando de segurança de dados diferenciada do que já encontrava em sua modalidade normal.

A instalação é facilitada, não há dificuldades em implantar o serviço - nem mesmo em cancelar, apesar de acreditar que uma vez contratado, sua empresa nunca mais desejará ficar sem - e os técnicos que atendem são qualificados para tal função, com preparação e conhecimento da funcionalidade. Além de tudo, comprometidos em garantir a segurança de seus dados para que sua empresa possa focar no que mais entende.

Por fim, a modalidade de serviço mensal ainda é novidade, mas já aparenta ser a opção mais viável em tempos de crise, mas também para quem está começando sua empresa, para aqueles que ainda estão em expansão e para quem ainda está decidindo sobre o melhor plano de segurança de informação para seu negócio. A experiência permite apontar para um caminho muito positivo e vantajoso.