Todos buscamos ser bem-sucedidos em nossas áreas de atuação, mas existe alguma fórmula mágica que possa servir de guia para o caminho da vitória? Ninguém melhor para responder essa questão do que atletas que quebraram recordes e venceram as competições mais disputadas do mundo. Por isso, José Salibi Neto e Adriana Salles Gomes, após uma densa pesquisa com os melhores esportistas da atualidade publicaram a obra "O algoritmo da vitória: Lições dos melhores técnicos esportivos do mundo para você aplicar em seu time, sua carreira e sua vida".