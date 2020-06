Seja o líder da sua carreira: antes e pós- pandemia

Com a competitividade e exigência do mercado de trabalho, as empresas focaram a busca por profissionais com competências que agreguem valor e conhecimento a organização. Desempenhar mais de uma tarefa, além de ter um conhecimento especializado é essencial. A valorização de conhecimentos genéricos está em alta, principalmente agora nos momentos de crise. Estar alinhado com os valores da organização é fundamental para o sucesso profissional.

Nem todas empresas possuem projeto de carreira desenhado e alinhado com objetivos comuns, entre o profissional e a organização. Destaco que o planejamento de carreira deve ser pessoal, e consiste em organizar seus objetivos profissionais visando evoluir para desempenhar funções em novos cargos, definindo objetivos, estipulando prazos, metas e estratégias para alcançá-los. Levando em conta seu momento profissional e o mercado de trabalho que está inserido. Pensar na carreira é pensar em alguns aspectos básicos, tais como, objetivo salarial - quanto quer ganhar dentro de um período compreendido; objetivo de carreira - quais competências preciso desenvolver para atingir o objetivo e, objetivos pessoais- quero sem feliz no meu trabalho, quero ter qualidade de vida, quero ter tempo com minha família e amigos. O equilíbrio destes aspectos é fundamental para uma vida e carreira plena e de sucesso.

A contratação de profissionais por contrato específico, projetos e por pessoa jurídica é uma saída para as empresas fugirem da carga tributária e possíveis ações trabalhistas. Fique ligado e pense nisso.

Com algumas demissões neste período de crise, se entende que algum momento as empresas precisaram contratar novamente. Com essa ideia, a busca por se manter no emprego ou conseguir uma nova vaga, é importante se fazer uma pergunta. Qual meu diferencial? Por que a empresa deveriam me contratar? Responder essas questões é fundamental para se diferenciar dos demais.

Desenvolver novas competências é fundamental, principalmente se quero mudar de segmento. Conversar com outros profissionais e buscar informações sobre meu interesse também é uma boa estratégia. Pra finalizar convido a pensar no teu networking. Como ele está? Quais pessoas podem me ajudar numa recolocação? Algum ex- colega? Algum professor do passado? Nestes momentos de dificuldade, crise, desemprego e pandemia, muitas vezes conhecimento sem relacionamento nos torna um profissional limitado.