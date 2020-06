A olivicultura no Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Área plantada: 7 mil hectares

São 200 produtores

Principais municípios: Canguçu, Pinheiro Machado, Caçapava, Cachoeira do Sul, Bom Jesus e Encruzilhada do Sul (este com a maior área, 1,2 mil hectares)

Safra 2020 de azeitonas: 400 toneladas

Produção estimada de azeite neste ano:

48 mil litros, de 35 rótulos

Valor médio da garrafa de 250 ml:

R$ 35,00

RS produz 70% do azeite nacional extravirgem

Fonte: Ibraoliva