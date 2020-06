Paradigmas da explosão de dados

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Diretor IBM Storage LA

De acordo com o IDC no estudo "Worldwide Global DataSphere Forecast, 2020-2024", até 2024 os dados globais crescerão para aproximadamente 143 zettabytes de dados criados, capturados, copiados e consumidos, hospedados na nuvem e nos datacenters. Em um mundo acelerado, as empresas capazes de tomar decisões em tempo real terão maior capacidade de se adaptar a novos contextos de mercado, ficar mais inteligentes e responder melhor às necessidades de seus clientes.

Isso só acontecerá se elas tiverem uma estratégia de armazenamento que permita análise imediata e acesso aos dados. Mas esse novo contexto também pode expor as empresas a maiores ameaças e custos relacionados ao roubo de dados e ao cibercrime. Todas as empresas, independentemente do tamanho, estão expostas a ataques cibernéticos. Não se trata apenas de "se" você sofrerá um ataque de segurança, mas de "quando".

Atualmente, a maioria das estratégias de segurança concentra-se na capacidade de impedir violações de segurança e, resolver esses ataques, o que pode levar horas, dias ou até semanas. Essa realidade torna essencial a infraestrutura de armazenamento para evitar o impacto de ataques e criar uma estratégia de segurança cibernética para dados corporativos armazenados e trocados. Porém, com os dados como base da nova economia, a capacidade de armazenamento seguro será essencial para a confiança na era digital.